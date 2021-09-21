女子深水埗過馬路跌倒　零錢散落一地獲途人幫忙執起　善心獲激讚

守望相助是香港最美麗的風景，近日網上流傳1段影片，便看到市民熱心幫助陌生人的一幕，片中可見1名女子在深水埗過馬路時，因天雨路滑跌倒，手上的零錢散落一地，附近途人見狀立即上前幫忙，有人扶起女子，其他人則協助撿起散銀，短短40多秒的影片令大批網民直呼感動，又大讚「香港人本質就係咁好！」。



1名女子過馬路時不慎跌倒，手上硬幣跌落一地，其後獲途人熱心幫忙。（fb「馬路的事討論區（進修常理版）」影片截圖）

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據網民發布於facebook群組「馬路的事討論區（進修常理版）」的車Cam影片，事發於深水埗，當時不少途人過馬路，其間1名女子突然在路中央跌倒，手上的零錢散落一地，當她打算逐一撿起來時，前後近10名途人立即幫忙，其中1人扶起事主，其他人則到處撿起零錢，並交給女子。

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齊心就事成，眾人最終趕及在轉燈前「清場」過馬路。雖然只是小小的舉動，但影片至今吸引逾700個讚好，網民紛紛大讚途人「好有愛」，留言稱「正能量post」、「香港本質守望相助」、「將心比己，如果自己跌又怎心情，扶一把，超心暖」，但也有網民質疑假如散落一地的是大額紙幣，結局又會如何，「如果係大額紙幣四散，場面可能又唔同了」。

（fb「馬路的事討論區（進修常理版）」）

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同場加映：好人好事｜藍田老翁跌倒致頭破血流 途人消防員一呼百應熱心救助【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



好人好事｜藍田老翁跌倒致頭破血流 途人消防員一呼百應熱心救助

有老翁在藍田巴士站不慎跌倒，頭破血流，途人即上前協助，剛巧一輛消防車正停泊在路旁，車上隊員見狀亦立即下車施救。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

同場加映：元朗車禍致塞車 救護車獲眾司機分紅海式開路 場面感人卻有遺憾【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



元朗車禍致塞車 救護車獲眾司機分紅海式開路 場面感人卻有遺憾

元朗早前發生嚴重車禍，附近道路因而大塞車，車龍擠滿兩條行車線，其間有救護車打算穿越車龍趕往現場，眾司機見狀即如摩西分紅海般，自動自覺讓出中間道路供救護車前進。不少駕駛者看過片段也大讚場面有愛，惟指出片尾可見1輛的士尾隨救護車「打尖」爬頭，「難得咁正面，但前cam部的士破壞氣氛」。



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片尾可見，1輛的士在救護車駛過後，即尾隨救護車向前駛向迴旋處，情況如同「打尖」爬頭。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

同場加映：貨van停路中好危險 熱心鐵騎士落車敲窗揭原因 暖心舉動獲激讚【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



網民大讚「P牌」電單車司機於停車前後亦有留意路面情況，直指其安全意識比一般駕駛者更高。（YouTube「車CAM」影片截圖）

網上流傳片段，可見1名鐵騎士敲窗慰問疑累極於車內睡着的客貨車司機，好人好事獲網民大讚。（YouTube「車CAM特警」片段截圖）

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