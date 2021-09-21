中秋節習俗與禁忌｜剛搬新屋不適合賞月？　髮型錯了恐擋住財運

撰文：夏洛特
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一年容易又中秋，除了食月餅慶祝之外，不少人有拜月老祈福的習慣，但原來其中也有禁忌要提防一二。

中秋節下，有些禁忌要提防一二。（資料圖片）

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