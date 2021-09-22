港男阿媽約飲茶　女友稱唔識洗餐具　阿媽黑面：娶返嚟仲得了？

見家長一個動作做錯，隨時踩中地雷，令雙方關係「凍過水」。有男網民於討論區表示，日前他的媽媽約他與女友去飲茶，女友推介一間茶樓並自告奮勇去取位，惟媽媽到達喝了一口茶後，驚覺女友沒事先用水清洗所有餐具，女友解釋「唔識洗」，媽媽當場黑面，事後更向樓主說覺得其女友「好唔識做，洗嘢都唔識，娶返嚟仲得了？」帖文引起熱議，有網民指出「係你娶老婆定係你阿媽娶老婆」、「你女友去攞位已經好好，你要知足，洗杯係你媽挑剔，黑面令人討厭」。
該名男網民於香港討論區以「阿媽覺得我女朋友唔識做」為題發文，表示日前媽媽約他與女友去飲茶，女友說有間茶樓不錯，並自告奮勇去取位，並在他與媽媽未到達前已取了位，因此媽媽對女友的初步印象很好。
不過，樓主與媽媽到達後打算下單叫食物，此時媽媽喝了一口茶，發現茶杯沒先用水洗過，隨後更發現所有碗及杯都沒洗過，女友解釋「唔識洗，所以冇洗」，媽媽當場黑面，為了息事寧人，最後他幫忙洗了所有餐具，事後媽媽向他說覺得其女友「好唔識做，洗嘢都唔識，娶返嚟仲得了？」
有網民留言指出「港女公主病，基本嘢門面嘢都唔識，出街失禮死人，分手啦」、「呢啲女無用，結咗婚唔做家務，唔識湊仔（可能唔生）呢啲港女要即棄！」、「一山不能藏二婦」，不過亦有人認為「做你女朋友真係慘，叫你媽搵個工人做新抱喇」、「當人哋係你工人呀？人哋無阿媽生嘅」。
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