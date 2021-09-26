生仔要考牌｜為防半夜扎醒喊　老公想畀iPad BB睇　港媽堅決反對

「電子奶嘴」禍害深遠！除令小朋友患上近視，更會引發專注力不足等問題。有媽媽網民近日於討論區表示，每逢她9個多月大的嬰兒半夜醒來哭喊，丈夫讓寶寶看電視，寶寶就不會哭，最近丈夫擔心電視輻射多，想轉為讓寶寶看iPad，她很反對，因此問其他網民如何看這件事。帖文引起熱議，不少網民批評她的丈夫，指出「妳老公真離譜，電子奶嘴害死個B呀！」



有媽媽網民近日於討論區表示，她的丈夫為防9個多月大的嬰兒半夜醒來哭喊，想讓他看iPad。（ Jelleke Vanooteghem@Unsplash）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女網民於親子王國以「老公話畀iPad 9個月bb睇」為題發文，她表示她9月多月大的嬰兒最近凌晨都會「起身扭計」，更「喊得好勁」，她的丈夫讓寶寶看電視，寶寶就不會哭。其後，丈夫覺得電視輻射多，想轉為讓寶寶看iPad，她反對這件事，兩人更因此經常吵架。

不少網民紛紛留言批評她的丈夫，指出「又係生仔要攞牌系列」、「9個月就睇？傻㗎，好快會近視」、「唔單只壞眼，仲會專注力不足，後患無窮呀！」，有人建議如何勸阻丈夫，「唔使同佢嘈嘅，叫佢諗定第時幫BB配邊副眼鏡啦，下載眼鏡目錄畀佢揀」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：帶6個月大女兒去穿耳洞 B女狂喊掙扎 阿媽被轟離譜以1句反擊



貪靚是女人的天性，不少媽媽都喜歡幫女兒打扮一下，美國1位母親就分享自己帶6個月大的女兒去穿耳洞，甚至將過程拍下放社交平台，一眾網民看見BB女不斷哭鬧掙扎的場面，都怒轟她離譜。



B女用力掙扎全過程▼▼▼

+ 3

同場加映：媽媽幫BB女做美甲照瘋傳 又尖又長被指似雞爪 網民怒轟愚蠢危險



有外國媽媽日前在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長。（facebook圖片）

內地有醫生分享恐怖家居意外，1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，玩耍期間將通渠劑灑到嘴上，嚴重灼傷皮膚，令嘴巴腐爛、疤痕攣縮，傷口其後甚至變形，導致未能進食。

