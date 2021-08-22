跟初生兒拍「大手包小手」溫馨片　BB突做出驚人手勢嚇傻新手爸媽

初生嬰兒剛來到世上，總會做出些讓人意想不到的舉動。內地網絡近日流傳一條有趣短片，爸媽們原本打算以「大手包小手」的方式拍攝影片留念，當一層層手掌打開時，BB竟做出1個驚人手勢，令大家瞬間爆笑。



爸媽們原本打算以「大手包小手」的方式拍攝影片留念，當一層層手掌打開時，BB竟做出1個驚人手勢，令大家瞬間爆笑。（微博影片截圖）

BB突做出驚人手勢全過程▼▼▼

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

微博帳戶「人類行為圖鑑」日前分享了一段搞笑的片段，片中父母先用自己的大手將BB的小手包裹住，再一層一層打開，鏡頭上相當溫馨，惟最後一層露出初生BB的小手時，緊握拳頭的小手突然改變手勢，做出一個標準的豎中指，父母即縮開雙手並哭笑不得。

鏡頭一轉，BB翻了1個白眼，從容地繼續閉目養神，連帖文都笑言這是「見過最狂的嬰兒」、「剛出生就對世界不太滿意」。

影片引來大量網民爆笑留言，指孩子從小就很聰明，「給予這個善意世界最誠摯的問候」，又大讚中指手勢「豎的太標準了」、「我長那麼大沒見過這麼囂張的嬰兒」。有網民則指這是初生兒對活在這世上的控訴，片段截下來必定能成為網紅圖片。

同場加映：B女開口第1句話喊「救我，媽媽」 成功救自己一命超奇蹟

外國1名媽媽分享指，其女兒出世後第1句說話竟是：「救我，媽媽（Help me Mum）。」令她和家人大感震驚，形容情景恐怖，惟沒想到因為這句話，真的救了女嬰一命。



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同場加映：帶6個月大女兒去穿耳洞 B女狂喊掙扎 阿媽被轟離譜以1句反擊

貪靚是女人的天性，不少媽媽都喜歡幫女兒打扮一下，美國1位母親就分享自己帶6個月大的女兒去穿耳洞，甚至將過程拍下放社交平台，一眾網民看見BB女不斷哭鬧掙扎的場面，都怒轟她離譜。



B女用力掙扎全過程▼▼▼

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同場加映：男嬰口中驚現深紅色小洞 英國媽媽嚇到喊衝去急症室 結果笑死人

如果父母發現寶寶喉嚨疑似穿了一個洞，一定嚇到方寸大亂。英國有媽媽在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個深紅色小洞，媽媽嘗試伸手入內查看，BB隨即失控尖叫，嚇得她立即開車送BB到醫院急症室求診，怎料當值護士用小電筒一照，爆笑道出擺烏龍真相，令這位年輕媽媽感到相當尷尬。



英國媽媽碧琪（Becky Stiles）在家替10個月大男嬰換尿片時，驚見BB上顎出現1個詭異的深紅色小洞，嚇得她手忙腳亂。（ig「itsbeckystiles」截圖）

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有外國媽媽日前在社交網站大曬幫女嬰製作的美甲效果，只見其指甲弄得又尖又長，目測約1吋長。（facebook圖片）

內地有醫生分享恐怖家居意外，1名1歲幼童誤當通渠劑為玩具，玩耍期間將通渠劑灑到嘴上，嚴重灼傷皮膚，令嘴巴腐爛、疤痕攣縮，傷口其後甚至變形，導致未能進食。

