為免「女友人」淋雨　私家車駛上行人路停大廈門口　網民寸爆自私

近來本港天氣極不穩定，一時忘記帶傘或會相當狼狽。不過1張照片在網上流傳，指昨日（9月23日）下大雨時，有司機將私家車直接駛上行人路，於商業大廈門口落客，原來是為免淋濕「女友人」。事件引起網上熱議，不少人批評行為自私，又有網民揶揄稱「唔揸埋入大堂嘅？」



有司機「為咗女友人唔會濕身」，而直接駛上爵祿街的行人路，停在一棟商廈大門口前。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

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有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載照片，指昨日（23日）下午4時許，新蒲崗正下着滂沱大雨，1名相當體貼的司機「為咗女友人唔會濕身」，而直接駛上爵祿街的行人路，停在一棟商廈大門口前，帖文揶揄司機的行為「冧死」。從照片可見，1輛豐田銀白色私家車正停泊在行人路上，距離大廈門口僅兩步之遙。

照片隨即引起網上熱議，網民批評司機和「女友人」相當自私，如果不想淋濕，大可駛入停車場才落車，「一個鐘時租都慳？」、「自私行為，港督個女都未使咁做」，又指應該「報去1823『表揚』下佢」。有網民就諷刺稱，「差幾步。橫掂都係好心揸埋入大堂啦」、「做半套都有嘅...梗係鏟埋入舖先係真漢子啦」，又笑言「佢女朋友個妝遇水即溶」。

根據《簡易程序治罪條例》，如司機無明顯需要而在行人路上駕駛車輛，有可能被控公眾地方犯的妨擾罪，可處罰款500元及判監3個月。

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香港車位不足，許多駕駛者都會「偷雞」在行人路或路邊泊車過夜，最近有網民就在facebook分享照片，指屯門黃金海岸有1輛私家車每天都泊上行人路，直接阻礙一大半道路，而他近日經過該處時，發現該輛車的擋風玻璃竟被放上假陽具的情趣用品，並直呼「屯門人行動啦！」，引來大批網民爆笑。



有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

.有其他網民後來留言，指涉事私家車已駛走，假陽具被放在旁邊的狗糞收集箱上。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

同場加映：寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議



寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議

網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

被噴漆的七人車車頭，放有疑是犯案者留下的字條，內容指該車經常違泊影響他人。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

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