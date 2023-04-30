日本神準測試！答10個問題即知你「心靈疲倦指數」　附自救方法

現代人的工作與學業都好繁忙，加上每天都要處理生活上的大小事，容易讓身心都疲於奔命。



你是不是很常喊著：「好厭世喔」、「心好累」呢？即使沒有做什麼勞累的事務，但到家卻感到很疲憊 ？

日本YouTube頻道「幸せ＊Style」就分享了一個心理測驗，只要回答10項問題，就可以快速了解你目前的心靈疲倦指數喔！

你目前的心靈疲倦指數是多少呢？（點圖放大測試）👇👇👇

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請統計一下，下列10個問題你勾了幾個選項吧！

□ 最近嘆氣的次數愈來愈多。

□ 對人際交往感到厭煩，聽到手機響起就覺得煩躁無力。

□ 不太在乎自己的穿著，對時裝也失去興趣。

□ 認為運動好麻煩，會盡可能在家宅。

□ 吃什麼都淡而無味，對美食失去興趣。

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□ 最近的活動範圍只有家裏、公司或學校。

□ 明明有件事需要處理，卻遲遲未開始。

□ 失去上進心，覺得「現在這樣也不錯」。

□ 認為談戀愛是麻煩事。

□ 放假時大多數時間都在睡覺。

0~2 個勾勾：繼續維持下去吧！

恭喜你，你的心累指數只有10%！只要有想做的事情，你就會馬上去做，有想去的地方你也會馬上出發，每天都過得不無聊、滿充實的喔！內心變得充實的話，行動力也會隨之提高，相信你之後也會一步步的實現自己想做的事呢！

繼續保持現在的良好狀態，試著接受不同的挑戰，吸收各式各樣的新事物吧！不過在努力的同時，也要記得好好休息喔！

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3~5 個勾勾：要注意安撫情緒喔！

你的心累指數是 40%，仍然是非常有活力的人。不過要小心一旦發生什麼事情，情緒可能容易變得消沉。你不是消極的人，反而是個努力家，但有時候過於努力，反而會造成疲倦與壓力。在到達極限之前，不如先抽個空讓自己好好休息。不然太過沉重的壓力有可能會壓垮你喔。

6~8 個勾勾：你已經有點危險了！

你的心累指數是 60%，已經有點累了呢！但再這樣下去，壓力是不會消失的！你也是依然有想挑戰的新事物，但只有空想卻無法下定決心，只會讓時間一分一秒逝去。你可能心有餘而力不足，覺得有點不甘心；那就先試著從小小的挑戰開始做起吧！

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9~10 個勾勾：「快樂」是你的頭號課題！

你的厭世指數有 80%，非常的高喔！你的內心狀態非常疲倦，每天的生活也讓你感到乏味至極。如果什麼事都覺得無聊又無趣的話，是因為你的內心狀態已經很疲倦，也很久沒有展開笑容了吧？

對你來說，現在最重要的就是找回你自己的時間，試著一步步找到喜歡並且感興趣的事，努力讓自己重新充滿活力，再度快樂起來吧！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】