網民力數沙田5大缺點　基建舊、人太多　「唔好得過荃灣」惹激辯

【住屋 / 沙田 / 荃灣】「全港哪個區最好住」的話題不時引起討論，而沙田和荃灣都是其中的熱門選擇，不過近日有網民發帖，力數沙田區5大缺點，更揚言「唔好得過荃灣好多」，1個帖文即時「焫㷫」兩區人。



有網民日前到沙田睇樓發現有落差，並力數5大缺點，包括該區基建老舊、人多車多等。（資料圖片）

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網民「將軍澳運」在香港討論區以「沙田其實唔好得過荃灣好多」為題發文，指日前到沙田睇樓發現有落差，並力數5大缺點，包括該區基建老舊、人多車多等，「公屋人」亦比想像中多，言語間更牽扯到荃灣，同時得罪兩區人，「沙田好過荃灣是一定，不過其實都係50步笑百步」。

網民力數沙田區5大缺點▼▼▼

樓主補充，屯馬綫沒想像中方便，而就新市鎮來說，只有將軍澳和荃灣西是「異數」，但「荃灣西依然逃不過比青葵公屋人包圍同躝過嘅命運」。

樓主言論卻惹來不滿，有網民批評樓主看法偏頗，一句「公屋人」更令人憤怒。有人則力撐沙田交通方便，「去香港邊度都只係1個鐘內」，而且環境優美，城門河景「完勝」，感覺不雜亂，「有得揀，一定揀返沙田」。

有網民亦為荃灣平反，指荃葵青是「中心鐵三角」，無論工商、物流、零售、住宅和交通都擔任重要位置，加上荃灣多商場並有大型超市進駐，如Donki、一田及Aeon，餐廳種類很多，交通亦非常發達，反指如果恢復正常通關後，沙田或會像以往一樣擠滿自由行。

同場加映：網民1人N個住天水圍另類好處 遲到有藉口 冇外區人迫爆

遇到住大西北（新界西北地區）的朋友，很多人第1個反應都是「好遠呀」，但住慣了或會發掘到另類好處。有網民在討論區邀請大家分享，住在天水圍的好處，結果引來「牛牛們」踴躍留言，包括樓價較平、練習忍尿能力，以及遲到有藉口解釋等。



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有打工仔網上發文，批評葵涌才是「香港最垃圾返工地點」，力數4大缺點，包括大車多空氣差及路人質素欠佳。帖文隨即引來網民反駁，形容葵涌是「美食天堂」，而且交通發達，批評樓主「唔識嘢」。



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有網民曾整合多個最地道的香港另類景點，讓其他人更認識港人的日常▼▼▼

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【熱話#同場加映1】（01製圖）

👇👇👇同場加映：網民曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名👇👇👇

