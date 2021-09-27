丈夫驚喜準備早餐　人妻返到公司開袋先知中伏：係食咗半嘅繽紛樂

父妻情侶之間或多或少都會有惡搞式的情趣！最近有網民在討論區上分享，指平時只會「屙屎、打機、食嘢」的另一半，竟然為自己準備早餐，令她心知不妙。結果樓主回到公司打開袋子時卻發現，所謂早餐原來只是半條繽紛樂朱古力，「嬲到癲」。



樓主在香港討論區上發文，指另一半為自己準備早餐，最後發現只是1條吃剩一半的繽紛樂朱古力。（香港討論區圖片）

樓主在香港討論區上發文，指另一半為自己準備早餐，最後發現只是1條吃剩一半的繽紛樂朱古力。（香港討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

人妻在香港討論區上發文，提到早前中秋節的早上，「死佬」竟然說為她準備了早餐，但由於他平時貢獻甚少，自己亦趕時間出門口，「我心知不妙懶得畀反應」。

直至人妻回到公司之後，尋遍整個手袋都看不到早餐，到最後才在化妝袋內發現1條吃了一半的繽紛樂。從照片可見，化妝袋的確找到半條繽紛樂，而且上面的朱古力更出現融化的情況。樓主雖然早已料到事有蹺蹊，但看到如此情況的時候，還是令她十分憤怒。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：男友求生慾超低主動挑機 讚台女名字有日本味 原來係暗踩笑緊佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



男友求生慾超低主動挑機 讚台女名字有日本味 原來係暗踩笑緊佢

+ 5

同場加映：夫妻月入5萬多老婆欲辭職湊B 批老公想買車：男人真係咁鍾意車？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



夫妻月入5萬多老婆欲辭職湊B 批老公想買車：男人真係咁鍾意車？

車可說是男人的浪漫，更會稱愛車為「老婆」，熱愛程度由此可見。有人妻日前就在網上發帖吐苦水，指與丈夫月入共5萬多，結婚2年儲下數十萬積蓄，最近迎來小朋友，本來已商量由女方辭職做全職媽媽，惟丈夫突然反口，提議聘請工人，讓她繼續上班，積蓄則用作買家庭車，讓人妻發怒直指「唔通一架車仲緊要過小朋友？男人真係咁鍾意車？」



點擊下圖放大即睇網民點樣講！▼ ▼ ▼

