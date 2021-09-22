炫富男酒吧曬銀行存款搭訕　正妹「一句話」直接KO　網民：好尷尬

外型亮眼的女性有時會遇到陌生人搭訕，然而，面對異性搭訕，又會有何反應呢？近日有網友PO出一段影片，女性友人在酒吧遭到陌生男子搭訕，對方還秀出銀行存款明細，沒想到友人不為所動，影片掀起大批網友熱議。
國外一名女網友在美國知名論壇Reddit貼出一段影片，只見她與女性友人前往酒吧時，突然遇到陌生男子上前搭訕，並拿出手機，大秀富國銀行（Wells Fargo）存款明細，試圖藉此打動朋友芳心。
女性友人瞄了一眼手機螢幕後，直說「你真的認為這樣可以打動我嗎？抱歉，我沒有被錢打動」，男子接著怒嗆「妳搞不清楚狀況，9萬2802美元（約港幣72萬元）欸！」
影片曝光後，引發國外網友熱烈討論，紛紛留言「這是我看過最尷尬的搭訕結果」、「有錢人不會吹噓金錢」、「我不知道這些意味什麼，但我贊同」、「真不知道他是不尊重對方還是自己」；但也有網友表示「如果這些錢每次都沒起作用，我會非常驚訝」。
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