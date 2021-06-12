港鐵每月拾獲7000件失物　曾有教師遺下試卷　推自助報失系統

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-12 00:09

藍牙耳機、八達通、散紙包，哪一樣才是港鐵最常拾獲的失物？任何人都可能不慎遺失物件，港鐵車務營運總管黃琨暐表示，每月拾獲約7,000件失物，及5,600宗失物查詢。港鐵6月初出自助失物處理平台，一旦在港鐵範圍內遺失物品，便可即時在港鐵應用程式或網站報失。

走進港鐵的失物辦事處，內裏有林林總總的失物，小至藍牙耳機，大至座地風扇亦有。黃琨暐表示，曾有老師在青衣站遺失一疊試卷，慌張報告，最終職員於站內垃圾站尋獲；又曾有旅客在機鐵遺下護照，職員需化身速遞員，成功令旅客依時登機。哪樣才是最常見的失物？黃琨暐表示，最多的始終是乘車必備的八達通；而最多失物出現的地方，他表示四處都有失物，但機鐵的行李架、車站的閘機前後，會較常見失物，「要搵袋嘅地方就多」。

港鐵大圍站設有失物辦事處，內裡有林林總總失物，如雨傘、八達通。（歐嘉樂攝）

▼港鐵失物排行榜▼

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2018年最多 失物達16萬件

港鐵現時設3個失物及乘車優惠辦事處，位於金鐘、大圍及兆康站。黃琨暐表示，每月拾獲約7,000件失物，每年約為8.5萬件，當中2018年出現最多「大頭蝦」，一共有160,000件。港鐵總經理—客戶體驗拓展梁靜雯表示，當乘客多，尤其旅客增加時，失物數量便上升，不過隨着疫情影響外遊，2020年的失物已按年下跌四成。

黃琨暐續稱，每月約接獲5,600宗失物查詢，當中約三至四成成功尋回。他表示，一般而言，愈早報失，又愈能準確說出遺失地點、時間，以及失物特徵，就愈高機會尋獲。至於頭五位最常見的失物，依次序為八達通、證件（學生證、工作證、圖書證等）、電子產品（手提電話、充電器、藍牙耳機等）、卡片套和散銀包，以及袋。

本月起可於平台上輸入遺失時地

過往如遺失物品，一般都是親身尋找職員，或致電求助。梁靜雯表示，大約一年前計劃推出自動化電子系統報失，最終自助失物處理平台今年6月1日面世，乘客一旦遺失物品，可於平台上輸入遺失的時間、地點、失物資料，以及聯絡方法，如能輸入更多失物特徵，甚至乎相片，就增加尋獲機會。如果港鐵成功尋獲，會以電郵通知；假如未有發現，亦會於7日內通知。

梁靜雯指，系統24小時運作，啟用一周後大約收到450宗失物查詢，佔該周四分一個案，首宗求助更於系統啟用半小時後出現，該乘客遺失藍牙耳機，最終港鐵成功在24小時內尋獲。黃琨暐表示，系統會將乘客輸入的失物特徵與失物配對，可方便失物辦事處員工處理，並預料可提高尋獲成功率，將來會有更多乘客使用。

旅客機鐵遺漏護照 職員極速送機場

談到過往出現的失物，黃琨暐表示，曾有教師於青衣站遺失一疊試卷，慌張地求助，最終職員站內的垃圾站尋回；又曾有旅客於機鐵遺漏護照，到辦理登機始發覺，最終由港鐵職員化身速遞，親身送回護照。他笑言，甚至有乘客遺下單車。

保留一個月無人領或送拍賣場

記者親到大圍站的失物辦事處，可見有大量八達通、雨傘，亦有座地風扇和單隻小童鞋。黃琨暐表示，除了餸菜、外賣食物等不能保存，其餘失物大約會保留一個月，之後按程序處理，例如有部份會放到拍賣場，之後所得金錢放投放到社區活動。