中國古代帝王畫有P圖　朱元璋流傳畫像俊醜都有　哪個是真面目？

有圖無真相！修圖技術在現代社會愈來愈盛行，有些P圖更令人認不出相中人真面目！原來中國古代都有類似技術，在現存的中國歷代畫像中，只有明朝開國皇帝朱元璋有兩種截然不同形象，一款是正常模樣，另一款則是長相畸型、滿臉黑痣，當中以醜陋版本佔較多數。外界一直盛傳醜畫中的朱元璋才是其真實面貌，他當年可能是強逼畫工進行「美圖」，將自己畫得較英俊，但有畫工良心過意不去，憑記憶畫出真實的朱元璋，繼而令醜畫流傳民間。一向拆解古今中外歷史謎團趣事的YouTube頻道「cheap」認為，明初法網嚴密，難有畫工願意冒生命危險醜化朱元璋，醜畫可能是一種政治手段，朱元璋授權讓人進行「醜圖」技術。



台北故宮內收藏了十二張朱元璋畫像，當中只有兩幅比較正常，一幅是正值壯年的全身正面坐像，另一幅是老年正面半身畫，慈眉善目，儼如慈祥長者。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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一向由淺入深解釋歷史因由的YouTube頻道「cheap」，早前上載的短片「民間醜陋 官方英俊 ▶ 為什麼朱元璋有兩種完全不同的畫像?」，詳談古代中國修圖技術。朱元璋乞丐出身，而且做過和尚，長年征戰勞頓，大半輩子吃苦，40歲才當上皇帝，稱帝後亦是工作狂，處處留心國事，為了鞏固政權及樹立國威，治國手段相當兇猛，使用嚴刑峻法，屢次展開大屠殺，其間他找了大量宮廷畫工來繪畫自己龍顏，次數及人數之多超越其後代子孫。惟畫工完成的畫像，卻有2種截然不同的版本，在現存十三幅畫像中，只有一幅放在北京故宮，其餘則在台北故宮內，該十二幅畫當中，只有兩幅比較正常，甚至是明朝官方正版，一幅是正值壯年的全身正面坐像，另一幅是老年正面半身畫，慈眉善目，感覺就是一位慈祥長者，反觀其他畫像，朱元璋被畫成長相畸型、滿臉黑痣，又或者是小頭銳面、尖嘴猴腮，總括而言，朱元璋的畫像是醜陋版本比較多。

朱元璋面貌異於常人



cheap先由文字紀錄入手，試圖解釋為何會出現兩個版本的朱元璋畫像，而正史及野史的記載，對於朱元璋相貌的描述亦完全不同，正史《明史》中的朱元璋被寫到「姿貌雄杰、奇骨貫頂」，cheap認為可以理解做高大威武，但骨頭生得奇怪，面相大師郭山甫見到朱元璋時，形容「公相貴不可言」，《明太祖實錄》則記載，朱元璋當初投靠郭子興時，郭子興形容他「奇其狀貌」，後來更將養女嫁給他，以上種種都是強調朱元璋面貌異於常人，但根本沒有說明俊醜。

其餘十幅朱元璋畫像，有長相畸形、滿臉黑痣，甚至是小頭銳面、尖嘴猴腮，總括而言是醜陋版本比較多。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

當代官員側寫朱元璋和善

明代官員筆記也可以看到一些蛛絲馬跡，例如張瀚、陸容，都曾對朱元璋的畫像做過評論，當中張瀚指朱元璋面貌和善莊嚴，與民間流傳的畫像極不相同，可見當時民間已經流傳朱元璋的醜畫。至於陸容寫到朱元璋眉秀目矩、鼻直唇長，面如滿月，鬚不盈尺，神情莊重，甚至提到有一位曾經有幸見過朱元璋本人的地方官，某日看到蘇州天王堂的一尊土地公像，竟然激動落淚，原來是土地公太像朱元璋，所以深受感動。由於當時的土地公都是和善老人形象，從而側寫朱元璋擁有和善面貌。

「農場文章」兩個說法

但為何朱元璋的奇異畫像佔了大多數，而且多在民間流行，箇中緣由更搭配了許多鄉野奇談，其中一個「農場文章」是朱元璋本身是醜八怪，畫工老實畫出其醜陋樣子，結果被殺。有部分畫工則不走寫實路線，反而把朱元璋畫成大帥哥，詎料獲得重賞，該名畫工因良心過意不去，回家後憑記憶畫出真實的朱元璋。至於另一個說法，則指朱元璋是愛民親民的好皇帝，經常微服私訪，為了隱藏自己真面目，於是故意叫畫工將自己畫醜，導致大量醜畫流傳民間。

朱元璋因政治案殺畫工

但cheap估計兩個說法都不可靠，但有少許道理，因朱元璋確實殺過畫工，例如畫家周位、盛著、趙原、只不過他們並非畫醜朱元璋而招致殺身之禍，反而是牽涉到政治案件，以芝麻小事為借口而被賜死，cheap相信這是第一個農場文章的由來；另一方面，朱元璋出身貧苦，做皇帝後對人民比較好，因此民間流傳他微服私訪故事。

醜畫可能是政治手段

cheap認為朱元璋醜畫中的怪相不算是醜化，反而是故意製造出一種奇異形象，即是古代相貌書提到的大富大貴之像，封建帝王作為真龍天子，總不能長得太像路人，特別是朱元璋出身低賤，要獲得各方認同，必須由製造輿論入手，醜畫極有可能是一種政治手段，明初法網嚴密，恐怕沒有畫工願意冒生命危險醜化朱元璋。

cheap認為朱元璋醜畫中的怪相不算是醜化，反而是故意製造出一種奇異形象，即是古代相貌書提到的大富大貴之像。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

奇畫流傳有機會來自宮廷力量

由畫奇畫至民間流傳，cheap認為可能來自宮廷力量，更有機會是明初肖像畫家陳遇所為，他除了是畫工之外，更精通五行遁術，很早就追隨朱元璋，算是軍師角色，朱元璋登基後經常向陳遇討論國家大事，中國古代肖像畫與面相掛勾，陳遇不但看面相，而且懂得繪畫，政治敏感度高，故意製造出奇畫流傳，也不是沒有可能。

此外，朱元璋的後代子孫例如明成祖及明仁宗，留下來的畫像大多與朱元璋的俊畫相似，cheap認為基因遺傳應該不會差太遠。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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