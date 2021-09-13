人口僅次中國　為何印度淪世界知名體育弱國？台YouTuber列5原因

東京奧運曲終人散，網上事後流傳以國家或城市的人口數字與獎牌數量計出比率，以比較其體育成績的優劣，雖然這個方法被批評為偏頗或有欠科學，但不少網民認為人口與獎牌的比率有一定參考價值，這種計算係體育成績是指標之一。擅長分析古今中外歷史文化的YouTube頻道「cheap」今次指出，印度擁有接近14億人，人口之多名排世界第二（僅次於中國），但在今屆東奧只能拿到1金2銀4銅獎牌，並且已經是近年最好成績，cheap歸納出5個原因，以解釋為何印度是世界知名的體育弱國。



下載「香港01」App ，即睇城中熱話

YouTube頻道「cheap」早前上載的短片「世界知名體育弱國 印度體育為何如此差 14億人搞不出金牌」，直指競技體育本身就是燒錢，從人才選拔、科學訓練至興建場館，每一個項目都要燒錢。cheap先不理會各國參賽次數，單從各國歷屆奪牌總數量比較，發現頭九名中，排名第一的美國和其他歐洲國家都是經過完整工業化，經濟實力雄渾，許多運動本身在歐洲是貴族的專利，例如馬術及劍擊，無錢就玩不起，而這些運動至今仍是奧運項目。cheap形容印度早年「處在一個吃不飽也餓不死的尷尬階段」，財政問題自然導致體育成績一般。

印度運動員在奧運取不到佳績，導致民眾對奧運沒有興趣，沒有企業願意贊助運動員，形成惡性循環。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

中國巴奧成續遠超印度

不過，兩個共產國家蘇聯及中國分別在歷屆奪牌總數排行榜中，名列第二及第七，當中中國更在30年前的巴塞隆納奧運取得不錯成績，獲得16金22銀16銅，相反印度在該屆卻是捧蛋，當時中國人均只有366美元，比印度企高50美元而已。cheap認為共產國家不但對於奧運有政治上的想法，而且想到沒有錢都可以拿到金牌的方法，這一點印度望塵莫及。

印度是世界知名體育弱國。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

印度文化不鼓勵競爭

時至今日，印度GDP已高過法國及英國，而且有6億人口屬中產階級，這個人口基數對發展體育應該非常有利，但偏偏無法成為體育強國。cheap指出古代人視體育是為打仗作準備的方法，但印度自古而來就不是尚武的國家，歷史上沒有特別軍功，通常都是被其他國家或民族單方面傷害，但到最後都能「滿血復活」，全因印度人重視精神世界，心態比較平和，不喜與人鬥爭，甚至透過絕食等「和理非」方法爭取獨立，印度文化不鼓勵競爭，反而重視族群發展，讓印度在競技體育吃虧。

+ 2

誤以為體育無法改善生活

這種態度與宗教有莫大關係，印度民眾認命活在自己階級，大多父母認為教育才是改善生活的唯一途徑，體育無法扭轉命運，家長鼓勵子女做醫生或工程師賺錢，若想成為運動員，除了被父母反對，更會被親戚取笑。

種姓制度政府企業成惡性循環

根深柢固的種姓制度亦是阻礙印度發展體育的原因，雖然已經被廢除，但在競技體育中，賤民都是被排擠，不同階級的人不能一同參與體育活動，現今印度體壇仍然被高等種姓壟斷，著名例子包括為印度首奪個人奧運項目金牌的阿比納夫．賓德拉（Abhinav Bindra）。

另一方面，在印度愈有錢的人愈會茹素，象徵其高貴身分，更認為只有低端人口才需要食肉，但低下階層負則擔不起肉價，對於運動員而言，均衡飲食才能長出肌肉，但地位高低導致飲食失衡，自然影響運動表現。

今時今日，印度億萬富翁人數不斷攀升，國家有錢到可以射火箭上太空，但國家貧富對體育發展並非重點，反而是否願意投放資源才是關鍵；在歐美國家，有錢人或企業願意贊助運動員，但掌握印度財富的上層種姓或穆斯林貴族，寧願將錢捐給寺廟，都不會贊助運動員。

上層種姓更以流汗為恥，認為低端人口才需要勞動，有同樣思維的人也存在政府之中，所以政府不願意拿錢發展體育。惡性循環下，印度人在奧運取不到佳績，民眾對奧運沒有興趣，沒有企業願意贊助運動員。

體育在古代是為打仗作準備，但印度自古而來不是一個尚武的國家。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

印度都有擅長體育項目

在眾多運動中，板球在印度相當流行，因此在國際賽中取得不錯成績，而且由獨立機構管理，企業更只會贊助板球；印度亦流行一種類似「麻鷹捉雞仔」運動卡巴迪，這個亦是亞運的項目，而曲棍球更是印度國技，曾在奧運八度封王，但其他國家進步神速，印度上一次進入四強已是1972年慕尼黑奧運。總括而言，觀乎印度國民生活狀況，短期內相信難以改寫「世界最知名體育弱國」的稱號了。

+ 9

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

【點擊睇全球10間最猛鬼酒店排行榜▼ ▼ ▼】



+ 25

同場加映：【點擊睇全球10大摩天大廈排行榜▼ ▼ ▼】



+ 22

同場加映：【點擊睇10種激似人體器官植物排行榜▼ ▼ ▼】



+ 30