男神吳尊出身地　汶萊弱到失去97%領土　靠一項發現變全國共富

一提起汶萊，不少90後就想起汶萊華裔、在台灣出道的男藝人吳尊，又或是知道汶萊是盛產石油之國；但汶萊由盛轉衰、再由衰轉盛的歷史經過，相信並非很多人了解。汶萊在歷史上是東南亞最強大的帝國，但數百年內曾損失97%的領土，在地理上更被馬來西亞「一分為二」，整個國土面積只有5700平方公里，大約等於5個香港，在國勢不斷衰弱下，大有被吞併之險，但此時國內發現石油，從此絕處逢生，令汶萊搖身一變成為東南亞第二富有的國家。



吳尊在汶萊出生，到台灣出道而走紅至今，他令更多人認識到汶萊這個國家。（吳尊ig圖片）

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不時講解中外古今歷史的YouTube頻道「cheap」早前上載以汶萊的興衰史為題的影片「丟掉97%的土地! 汶萊的領土為何越來越小 汶萊也曾強過」，講述13世紀的時候，滿者伯夷以印度教國家的身分興起，曾統治過現今馬來西亞南部、婆羅洲及蘇門答臘，連當時被中國史書稱為「渤泥」的汶萊也不例外，直至14世紀時，渤泥更是滿者伯夷王國的附屬國，每年進貢40斤樟腦，以當作「保護費」；到了1369年，位於現今菲律賓南部、信奉穆斯林的蘇祿人雖然同是滿者伯夷藩屬國，但竟然襲擊渤泥，搶走一堆金銀珠寶，即使事後有一支來自滿者伯夷的艦隊驅逐蘇祿人，但渤泥已因這次攻擊而元氣大傷，導致後來被滿者伯夷完全控制。

汶萊在歷史上曾是東南亞最強大的帝國。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

渤泥加入大明改稱「汶萊」

20年後，滿者伯夷皇帝哈亞‧烏魯克去世，國勢隨即走下坡，國家內部為了爭奪統治權而變得腥風血雨，對海外藩屬國的控制力亦愈來愈低，渤泥抓緊機會趁勢崛起，但由於單憑一國之力仍然有所不足，所以評估附近國家的國力後，加上收到明朝的通知指明成祖登基，渤泥於是加入大明，同時在中國史書文獻上改稱為「汶萊」，蘇祿人則趁亂建立蘇祿蘇丹國，一同加入大明。

汶萊蘇丹博爾基亞南征北討，令到國家勢力達到巔峰，成為數一數二的超級大國，其統治時期被稱為「黃金年代」。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

踏入「黃金年代」

到了1485年，博爾基亞繼位，成為汶萊蘇丹（即是國王），其統治時期被稱為「黃金年代」，汶萊南征北討，國力達到巔峰，成為數一數二的超級大國，領土去到現今菲律賓北部的馬尼拉。15至17世紀，汶萊帝國控制整個婆羅州的沿海地帶、蘇祿群島與民答那峨島，成為東西方貿易的重要樞紐，16世紀以來，汶萊亦和蘇祿皇室長期通婚，以加深兩國關係。

國勢不斷衰落

到了16世紀中葉，歐洲列強例如西班牙、荷蘭及英國人渴望得到東南亞香料，在1578年，根據地在菲律賓的西班牙向汶萊宣戰，甚至成功攻入汶萊首都，但西班牙士兵紛紛患上霍亂及痢疾，最終被迫放棄汶萊，繼而返回馬拉尼。此戰令到汶萊國勢不斷衰落，領土不斷被鯨吞蠶食，婆羅州南部逐漸被荷蘭東印度公司控制，整個汶萊的核心區域除了現有國土之外，只剩沙巴與砂拉越。

鬥雞引發12年內戰

去到1660年，汶萊再次發生大事，事緣「鬥雞」本來就是盛行於東南亞的活動，但在一次鬥雞活動中，汶萊太子邦蘇落敗後，遭另一位王室成員阿林嘲諷，太子惱羞成怒殺死阿林，繼而畏罪逃走，結果阿林的父親阿卜杜勒憤而殺死蘇丹穆罕默德阿里，自己當起國王，但遇害國王的親姪穆義丁不服，堅稱自己才有資格繼承蘇丹，然後自立為王，討伐阿卜杜勒，因而引發12年內戰。穆義丁為了取得勝利曾向蘇祿求助，並答應若蘇祿助其在內戰中取得勝利，就會將沙巴送給蘇祿，最終穆義丁打勝仗，成為蘇丹後履行承諾，阿卜杜勒則兵敗被殺。

一次鬥雞活動令到汶萊陷入12年內戰，穆義丁曾向蘇祿求助，更答應將沙巴送給對方，最終穆義丁打了勝仗，成為蘇丹後履行承諾。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

布魯克家族密謀吞併

至於汶萊失去砂拉越的經過，就要追溯至1841年，國力轉衰的汶萊不時發生叛亂，英國探險家詹姆士．布魯克一度調動英軍協助汶萊平亂，事後從汶萊蘇丹手上得到砂拉越西部一小部分領土，建立砂拉越王國（或稱布魯克王朝），汶萊蘇丹亦承認布魯克是拉惹（東南亞對國王、酋長的稱呼），此後汶萊蘇丹不斷將土地送給砂拉越王國。到了1884年，林夢地區鄉民抗議汶萊的高稅收發生叛亂，當時的汶萊根本無力平亂，只好求助布魯克家族，但對方平亂後想吞併林夢地區，但由於林夢是汶萊主要生產糧食地區，汶萊蘇丹意識到如果失去林夢，就無法再維持統治，所以求助於布魯克家族的上級長官──英國政府，希望讓汶萊成為英國政府的半保護國，屆時英國負責外交，內政則由蘇丹處理，以避免布魯克家族繼續吞併，但英國反而安排15名林夢的地方頭目投票，當中12人決定加入布魯克王國，於是汶萊失去林夢，導致今日的汶萊「一分為二」。

發現石油起死回生

失去林夢的汶萊愈來愈窮，於是加強稅賦於其他地方，導致都東與馬來奕的叛亂，布魯克家族眼見汶萊積弱，打算密謀繼續吞併都東及馬來奕，但英國今次出手，阻止布魯克家族。到了1901年，英國為了阻止從沙巴來的走私客，強行把砂拉越王國併入英屬北婆羅州，昔日大國的汶萊變成今日只剩4個縣的小國家，但否極泰來，汶萊1899年發現石油，搖身一變，成為世界上最有錢國家之一。

二戰結束後，布魯克家族將砂拉越的主權轉移到英國底下，1963年，砂拉越與沙巴及英屬馬來亞組成聯邦，新成立馬來西亞當時曾問過汶萊會否加入，但汶萊國內爆發反對加入馬來西亞的叛亂，雖然被英國人鎮壓，但最後因財政權、蘇丹位置及石油收益問題，汶萊沒有加入馬來西亞，一直是英國的保護國，保持高度自治，直到1984年才完全獨立。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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