天花板滲水一滴滴「原來係屎尿」化妝品全中招　女苦主一索：好臭

中國大陸一名女子日前到甘肅省遊玩，入住當地的千璽絲路國際飯店，不料9日清晨，浴室的天花板突然開始滴水，原先女子以為只是單純漏水，過了幾秒鐘後卻發現，屎、尿等排泄物竟隨著水滴從天而降，擺放在檯面上逾4千多元人民幣的化妝品也因此報銷，讓她相當傻眼。



根據《澎湃新聞》報導，熊姓女子日前與友人到甘肅省開心出遊，入住當地的千璽絲路國際飯店，沒想到9日上午在浴室整理儀容時，天花板卻突然開始滴水。過沒幾秒臭翻天的排泄物也跟著滴落，讓熊女放在桌上的化妝品全部遭殃。她憶起事發當下的情況，表示原本要趕飛機，沒想到出門前竟遭排泄物轟炸，直呼「非常臭，挺噁心的」。

【圖輯】天花板滲水一滴滴「原來係屎尿」化妝品全中招 熊女士一索：非常臭！（點圖放大看現場慘況👇👇👇）

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熊女事後統計因而報銷的化妝品，總共損失約4千多元人民幣，考量多數化妝品已使用過，便僅向飯店要求賠償3千元人民幣，但飯店卻只願意負擔2千元人民幣，雙方私下調解不成只好報警。對此，警方則表示，若雙方未來仍持續協商破局，一切就依照司法程序處理。

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