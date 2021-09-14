【惡煞】24歲烏克蘭超長腿靚女　演「怪獸」極搶鏡成功突圍而出

由溫子仁執導的全新恐怖電影《惡煞》（Malignant）在上映前備受期待，然而未知電影是否受新冠肺炎疫情影響，全球票房暫得1,500萬美元收入，而電影的評價再次出現兩極化局面。原來曾經讓觀眾非常害怕的「怪獸」Gabriel，角色原來是由24歲長腿美女飾演。



《惡煞》由溫子仁執導，口碑中規中矩。（《惡煞》劇照）

在《惡煞》中飾演「怪獸」Gabriel是現年24歲的Marina Mazepa。她於1997年5月7日在烏克蘭小鎮Konotop出生，她在5歲時開始學習民族舞蹈。在她九年級的那年，即中三，她的舞蹈老師說服她加入烏克蘭基輔的馬戲團。然而當時她的家人希望女兒能成為律師而反對，唯一答應要求是她獲得獎學金，最終Marina Mazepa通過考核而獲得獎學金，其母親也同意她加入馬戲團。

Marina Mazepa將在《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》再次飾演怪獸角色。（《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》劇照）

在2016年Marina Mazepa參加才藝表演節目《So You Think You Can Dance Ukraine》，並獲得第三名。翌年她獲邀請參加《France's Got Talent》，並成功打入總決賽。在2019年，她還成功進入《全美一叮》（America's Got Talent）半準決賽。近年Marina Mazepa在State Management開始她的模特兒生涯，而去年她參演了迷你劇《Savage/Love》，而在今年她有兩部電影作品上映。

+ 10

由於Marina Mazepa的筋骨非常軟，所以她在《惡煞》能造出極高難度的動作；而她也將在重啟版《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》（暫譯：《生化危機首部曲：浣熊市》）中飾演遊戲中的「頭目」Lisa Trevor。據遊戲資料顯示，她其實是洋館建築師的女兒，可是一家三口被囚禁，及成為T病毒的實驗體，而異變的Lisa Trevor不斷在洋館徘徊尋找母親。電影目前將在今年11月24日美國上映。