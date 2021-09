【惡煞】24歲烏克蘭超長腿靚女　演「怪獸」極搶鏡成功突圍而出

由溫子仁執導的全新恐怖電影《惡煞》(Malignant)在上映前備受期待,然而未知電影是否受新冠肺炎疫情影響,全球票房暫得1,500萬美元收入,而電影的評價再次出現兩極化局面。原來曾經讓觀眾非常害怕的「怪獸」Gabriel,角色原來是由24歲長腿美女飾演。



《惡煞》由溫子仁執導,口碑中規中矩。(《惡煞》劇照)

在《惡煞》中飾演「怪獸」Gabriel是現年24歲的Marina Mazepa。她於1997年5月7日在烏克蘭小鎮Konotop出生,她在5歲時開始學習民族舞蹈。在她九年級的那年,即中三,她的舞蹈老師說服她加入烏克蘭基輔的馬戲團。然而當時她的家人希望女兒能成為律師而反對,唯一答應要求是她獲得獎學金,最終Marina Mazepa通過考核而獲得獎學金,其母親也同意她加入馬戲團。

Marina Mazepa將在《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》再次飾演怪獸角色。(《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》劇照)

在2016年Marina Mazepa參加才藝表演節目《So You Think You Can Dance Ukraine》,並獲得第三名。翌年她獲邀請參加《France's Got Talent》,並成功打入總決賽。在2019年,她還成功進入《全美一叮》(America's Got Talent)半準決賽。近年Marina Mazepa在State Management開始她的模特兒生涯,而去年她參演了迷你劇《Savage/Love》,而在今年她有兩部電影作品上映。

由於Marina Mazepa的筋骨非常軟,所以她在《惡煞》能造出極高難度的動作;而她也將在重啟版《Resident Evil: Welcome to Raccoon City》(暫譯:《生化危機首部曲:浣熊市》)中飾演遊戲中的「頭目」Lisa Trevor。據遊戲資料顯示,她其實是洋館建築師的女兒,可是一家三口被囚禁,及成為T病毒的實驗體,而異變的Lisa Trevor不斷在洋館徘徊尋找母親。電影目前將在今年11月24日美國上映。