訂大閘蟹請求先代收　佛教徒鄰居欲放生　台女趕回家見這幕呆了

秋風起，又是吃大閘蟹的季節，不過台灣有女網民就分享爆笑經歷，指日前買來的大閘蟹到貨，剛巧她不在家，就拜託鄰居幫忙簽收並冷藏，不料當佛教徒鄰居拆箱時看到1隻隻被綁緊的大閘蟹，就燃起惻隱之心，打算買下來放生，結果樓主衝回家拿貨見到令人哭笑不得的這一幕。



鄰居一打開箱子發現裏面竟然是活體大閘蟹，頓時心生憐憫，傳訊息問她「可以給他（牠）們放了？」。（fb「爆廢公社公開版」圖片）

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該網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指大閘蟹到貨時剛巧不在家，就麻煩鄰居幫忙簽收，並叮嚀要放冷藏，由於箱子太大，鄰居就先拆箱。不料一打開箱子，發現裏面竟然是活體大閘蟹，鄰居頓時心生憐憫，傳訊息問她「可以給他（牠）們放了？」，又表示「很可憐」、「我跟您買」。

樓主隨即嚇到，不斷回覆鄰居「不可以放生喔，那個買的，哈哈哈，沒辦法啦」，便立刻趕回家拿貨。當看到實物一刻卻驚呆了，原來鄰居還把捆住大閘蟹的繩子全都剪掉，並表示「因為看大閘蟹一直吐泡泡很可憐啊，要趕快救牠們」。樓主在帖文補充指，鄰居是很虔誠善良的佛教徒，因此真不知道要生氣還是好笑。

帖文都笑翻網民，紛紛留言稱「如果要放生的話，可以放我家蒸籠」、「放生到我家電鍋裏，謝謝」、「我的肚子可以放喔」，又笑言鄰居幫她的大閘蟹保持最新鮮狀態。有人則陰謀論稱，鄰居的意思是想跟樓主買來吃，「因為他也想吃」。

同場加映：不忍帶籽紅花蟹被賣 港女海邊放生惹熱議：生多啲蟹出嚟造福人群

愛護動物及環境是好事，但也要用適合的方法。一名港女日前於facebook群組發文，指到街市買餸時看到有檔口出售兩隻帶籽的紅花蟹，認為兩蟹「有咗」，一時不忍決定買下，並帶到海邊放生。她明言放生並非出於宗教原因，只想「兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。



有港女行經街市看到兩隻帶籽的紅花蟹，自言出於好心希望兩蟹能返回自然環境繁殖，遂購入兩蟹帶到碼頭放生，引來網民討論。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

港女形容，當她剪去尼龍繩時，其中一隻蟹「舉起一隻鉗，彷彿在振臂高呼：『我自由了！』」。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！

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不少佛教善信都會進行放生祈福活動，但很多時卻「放生如放死」。有網民於今年佛誕發現有教徒租船出海放生，惟放到大海的竟是於淡水棲息的鱔魚，亦有人將一桶桶蜆倒進海中，質疑舉動的目的，「餵魚定放生？」。有人則指出，即使放生動物能適應海中生活，短時間大量增加數目亦有機會釀成生態災難，狠批放生活動對生態環境百害而無一利。



有佛教徒租船出海放生，將鱔魚及一桶桶蜆倒進海中，被網民質疑舉動猶如殺生。（連登討論區截圖）

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帖文曝光後惹來網民批評，「香港護生群」其後將相關相簿刪除，並轉貼文章講述藏傳佛教薩迦派系喇嘛宗薩欽哲仁波切對放生活動的看法。（連登討論區截圖）

香港兩棲及爬蟲協會早前曾發文，指接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。



莫讓放生變放死，協會呼籲大家用其他方法祈福。（香港兩棲及爬蟲協會 (FB圖片）

協會指工作人員到場時已見到大量牛蛙死去，屍體腐爛，沒死的也滿身傷痕。（香港兩棲及爬蟲協會 FB圖片）