訂大閘蟹請求先代收　佛教徒鄰居欲放生　台女趕回家見這幕呆了

秋風起，又是吃大閘蟹的季節，不過台灣有女網民就分享爆笑經歷，指日前買來的大閘蟹到貨，剛巧她不在家，就拜託鄰居幫忙簽收並冷藏，不料當佛教徒鄰居拆箱時看到1隻隻被綁緊的大閘蟹，就燃起惻隱之心，打算買下來放生，結果樓主衝回家拿貨見到令人哭笑不得的這一幕。
該網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指大閘蟹到貨時剛巧不在家，就麻煩鄰居幫忙簽收，並叮嚀要放冷藏，由於箱子太大，鄰居就先拆箱。不料一打開箱子，發現裏面竟然是活體大閘蟹，鄰居頓時心生憐憫，傳訊息問她「可以給他（牠）們放了？」，又表示「很可憐」、「我跟您買」。
樓主隨即嚇到，不斷回覆鄰居「不可以放生喔，那個買的，哈哈哈，沒辦法啦」，便立刻趕回家拿貨。當看到實物一刻卻驚呆了，原來鄰居還把捆住大閘蟹的繩子全都剪掉，並表示「因為看大閘蟹一直吐泡泡很可憐啊，要趕快救牠們」。樓主在帖文補充指，鄰居是很虔誠善良的佛教徒，因此真不知道要生氣還是好笑。
帖文都笑翻網民，紛紛留言稱「如果要放生的話，可以放我家蒸籠」、「放生到我家電鍋裏，謝謝」、「我的肚子可以放喔」，又笑言鄰居幫她的大閘蟹保持最新鮮狀態。有人則陰謀論稱，鄰居的意思是想跟樓主買來吃，「因為他也想吃」。
同場加映：不忍帶籽紅花蟹被賣 港女海邊放生惹熱議：生多啲蟹出嚟造福人群
愛護動物及環境是好事，但也要用適合的方法。一名港女日前於facebook群組發文，指到街市買餸時看到有檔口出售兩隻帶籽的紅花蟹，認為兩蟹「有咗」，一時不忍決定買下，並帶到海邊放生。她明言放生並非出於宗教原因，只想「兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。
綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！
不少佛教善信都會進行放生祈福活動，但很多時卻「放生如放死」。有網民於今年佛誕發現有教徒租船出海放生，惟放到大海的竟是於淡水棲息的鱔魚，亦有人將一桶桶蜆倒進海中，質疑舉動的目的，「餵魚定放生？」。有人則指出，即使放生動物能適應海中生活，短時間大量增加數目亦有機會釀成生態災難，狠批放生活動對生態環境百害而無一利。
香港兩棲及爬蟲協會早前曾發文，指接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。