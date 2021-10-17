網民數青衣6大缺點　批商場少、美食沙漠　居民反駁：住得好寫意

【住屋 / 青衣 / 買樓】香港地哪區最宜居？有網民日前提出疑問，指青衣空氣差，只得零星商場，更有「美食沙漠」之稱，區內物業欠缺升值潛力，「究竟仲買青衣樓嘅人係咩心態？」不過帖文一出隨即引來其他網民反駁，認為青衣「自成一角」，居住環境舒服。



有網民日前提出疑問，指青衣空氣差，只得零星商場，更有「美食沙漠」之稱，區內物業欠缺升值潛力，「究竟仲買青衣樓嘅人係咩心態？」。（資料圖片）

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該網民日前在連登討論區發文，力數青衣區6大缺點，又舉例指葵涌至少都有葵涌廣場，人氣旺盛，反觀青衣則死氣沉沉，「究竟仲買青衣樓嘅人係咩心態」，又指思前想後亦只得交通便利一點好處。

樓主力數青衣區6大缺點▼▼▼

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有網民認同樓主睇法，認為買青衣樓都只是為了方便上班，但有住在該區的居民則表示，「住得幾寫意，有少少遠離鬧市嘅感覺」，又指區內很多上車樓盤，是好選擇之一，而且出葵芳或荃灣都方便快捷，「一係出荃灣食，都大把好嘢食」。有網民認為同區不同屋苑已經有很大分別，看呎價就能反映一切。

有網民就認為區內很多在職年輕夫婦入住，最大原因是住近「四大長老」家，方便照顧年幼孩子，「當你兩公婆都要返工，7點要出門口，又唔想請工人個細路想畀四大湊，要焗住隔籬」。

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「全港哪個區最好住」的話題不時引起討論，早前有網民發帖，力數沙田區5大缺點，更揚言「唔好得過荃灣好多」，1個帖文即時「焫㷫」兩區人。



樓主言論惹來不滿，有網民批評樓主看法偏頗，一句「公屋人」更令人憤怒。有人則力撐沙田交通方便，「去香港邊度都只係1個鐘內」，而且環境優美，城門河景「完勝」，感覺不雜亂，「有得揀，一定揀返沙田」。

有網民亦為荃灣平反，指荃葵青是「中心鐵三角」，無論工商、物流、零售、住宅和交通都擔任重要位置，加上荃灣多商場並有大型超市進駐，如Donki、一田及Aeon，餐廳種類很多，交通亦非常發達，反指如果恢復正常通關後，沙田或會像以往一樣擠滿自由行。

同場加映：網民1人N個住天水圍另類好處 遲到有藉口 冇外區人迫爆

遇到住大西北（新界西北地區）的朋友，很多人第1個反應都是「好遠呀」，但住慣了或會發掘到另類好處。有網民在討論區邀請大家分享，住在天水圍的好處，結果引來「牛牛們」踴躍留言，包括樓價較平、練習忍尿能力，以及遲到有藉口解釋等。



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有打工仔網上發文，批評葵涌才是「香港最垃圾返工地點」，力數4大缺點，包括大車多空氣差及路人質素欠佳。帖文隨即引來網民反駁，形容葵涌是「美食天堂」，而且交通發達，批評樓主「唔識嘢」。

