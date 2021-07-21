恒大系暴跌│連登仔$65買恒大汽車　持貨3個月慘蝕近八成急問點算

中國恒大（3333）近日不斷傳出有關財務狀況的負面消息，包括公司1.32億元人民幣（約1.58億港元）資產被廣發銀行宜興支行凍結，股價連同旗下同系股份包括恒大汽車（708）及恒大物業（6666）連月下跌。有網民在討論區上載截圖，指自己於65元買入1000股恒大汽車，本來根據技術分析之信心之選，不料股價卻跌跌不休，結果持貨3個月慘蝕近八成。



恒大汽車股價大幅波動，在高位入貨的股民如未有訂下止蝕位，恐已大幅虧蝕。

樓主上載截圖，指自己在高位65元買入恒大汽車。（連登討論區圖片）

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連登討論區網民「未交水費」以「$65買咗恒大1000股，如何部處」為題發文，內文提到「又話突破買入就fat fat，嗰日仲要掂5天線再彈上去」。從他上載的交易截圖可見，樓主於接近期高位的65元買入，當時應為今年4月下旬。詎料他買入後股價就愈跌愈有，最近更曾連跌8天。以恒大汽車今日（21日）收市報13.2元計算，樓主持股約3個月勁蝕近八成或5.18萬元，6.5萬元本金僅剩1.32萬元。

有不少網民似是而非地叫樓主加注溝貨，「入多1手12蚊（均價）咪$38.5，2手均價咪$29.6」、「而家咁平唔係唔溝呀嘛？」、「月供溝佢」、「心理質素都幾勁，要每日望住佢跌」。網民紛紛指樓主沒有設定止蝕位，「怪得邊個」，「你冇咗20至30%都唔斬？」。最後樓主回應指，會考慮Strong Hold （持貨）10年。

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