海豹原來超有靈性？圓咕碌彈去攝影師腳下嗅鞋　背後竟藏暖心原因

【海豹寶寶討摸】這名攝影師真的太幸運了！能遇到野生動物如此親近，其實也是種大自然的禮物，不管是靈性或天性。這隻海豹寶寶真的是太可愛了！好羨慕攝影師哦～



這位攝影師本來是想捕捉後面那群企鵝，所以在原地等待已久，沒想到這時候來了一名不速之客，超可愛的海豹寶寶！圓滾滾的大眼睛躡手躡腳靠近，好奇的模樣讓大家都融化了～（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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海豹這隻小海豹靠近後好奇心大爆發，開始用鼻子東聞聞西聞聞，感覺在確認這名攝影師有沒有攻擊性，又或者是不是同伴？

海豹原來超有靈性？

確認無害後居然超級不客氣地直接趴上來，有人說這是海豹的天性，牠們會聚在一起彼此取暖，所以這隻海豹是看到攝影師落單，才急忙地靠過來想幫攝影師取暖，但也有人說，海豹才沒有如此聰明～牠們單純想趴在你身上，畢竟以前沒看過你這個東西，完全是出自於好奇心才靠近的。

不管是哪種，海豹都超可愛的啊！！！而且這也不是第一次發生了，各地都有海豹靠近這些生態攝影師的例子，而且沒有攻擊行為，就是過來靠著你而已。

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海豹其實是非常有經濟價值的動物，皮、海豹油、海豹肉，其實都能利用，所以加拿大一直以來都有海豹商業獵殺季，顧名思義就是在限定的時間內，商人們可以出船獵捕海豹，數量高達數十萬隻，畢竟當地居民長久以來都有捕食海豹的習慣，但是這活動有個令人詬病的地方。

讓全世界撻伐的是海豹狩獵季時，那些商人並沒有百分之百利用海豹，所以造成非常多浪費和無辜的海豹死亡，例如商人們只想要海豹皮，所以扒了皮，就把整隻海豹丟棄在原地，或是獵人們之間也會比賽才獵捕更多隻，有時候獵殺海豹變成了一場滿足獵人殺戮私慾的遊戲，這件事是非常大的資源浪費。

而加拿大當局只管是否有在限定的狩獵數量內，但環保團體指出加拿大政府每年給出的獵殺數字，並沒有把近來越趨嚴重的溫室效應，間接對物種的傷害列入考慮，所以給出的獵殺數字評估是不夠完善且老舊的。

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