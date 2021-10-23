驚見陌生男子躲衣櫃　人夫嬲到喊揮刀拷問　妻辯稱「來修水龍頭」

回家發現妻子與陌生男人獨處一室，的確很難平息怒火。內地1名男子日前回家時，發現房間衣櫃裏藏了1名男子，床榻凌亂，懷疑對方與妻子偷情，怒火中燒下拿出生果刀將他砍傷，妻子見狀即連聲解釋稱對方只是來修水龍頭。畫面在網絡上曝光，引發熱烈討論，不少人都認定是妻子出軌，但有聲稱知情者則爆出逆轉性後續劇情。



內地1名男子日前回家時，發現房間衣櫃裏藏了1名男子，床榻凌亂，懷疑對方與妻子偷情，怒火中燒下拿出生果刀將他砍傷。（影片截圖）

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廣西南寧市1名男子「容某」日前下班回時，發現除了妻子和小孩外，房間衣櫃內竟躲着另一名年輕男子，容某見狀頓時醋意大發，懷疑妻子和該男有一腿，一怒之下從廚房拿出1把水果刀對衣櫃男拷問，混亂中劃傷了其手掌，並大聲怒喊「我今天殺掉你，我早就知道你們有一腿了，你是什麼意思？」。

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衣櫃男其後解釋「我沒做什麼」，人夫質問「那你躲在衣櫃幹嗎」，男子小聲說「我是怕你」，又不斷求饒稱「你冷靜我就出來了」。此時妻子抱着孩子在旁勸說「你到底想要幹嘛？把刀先放下好嗎？」但人夫還是激動地喊「我捅完他，再捅死你。你還好意思說，兒子在家裏面，你都做出這種事情出來」，妻子則再三解釋「我叫他修水龍頭啊！」惟人夫似乎不相信妻子的話，說着說着就嚎哭起來。

影片曝光後，很多網民都同情容某的遭遇，差不多一面倒認為他「綠帽已戴定了」，並質疑妻子說法有破綻，「憑躲衣櫃這一點就知道事情不簡單了」、「兩個人有點曖昧，所以老公回來了有點怕」、「水管工，經典情節吧」，但亦有人說容某也應該先冷靜下來，弄清楚才算賬。

有聲稱知情者透露後續發展，指衣櫃男真的是來修水龍頭，還貼出疑似夫妻兩人撰寫的道歉信。（網上圖片）

後來有聲稱知情者透露後續發展，指衣櫃男真的是來修水龍頭，還貼出疑似夫妻兩人撰寫的道歉信，除了描述事情經過，確認對方是來修水龍頭，並指經報警了解情節屬實，丈夫向對方賠償了3000元人民幣（約3650港元），不過該消息目前未獲得官方證實。

同場加映：內地男稱門鎖壞召消防 態度極差命令拆門 1個舉動尷尬大了！

內地消防早前在微博分享趣聞，指江蘇有男子報稱大門鎖壞了打不開，向消防求助，當時他極度着急，態度欠佳，竟命令消防員什麼都別問，直接給他破門。消防員想先檢查大門時，男子馬上掏出鎖匙證明以真的打不開，未料一插、一扭，大門即時打開，令場面非常尷尬。事件雖令網民笑翻，但不少人質疑男子在浪費消防力量，明顯是想節省聘請鎖匠開鎖費用。



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男司機在接車後下半身被困，但一聽到懷孕的妻子來電，馬上叫消防員別出聲。（微博影片截圖）

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網民大讚「真男人」：