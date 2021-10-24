女子抱兒欲跳橋　巴士駛經司機衝落車1舉動救2命　乘客合力安撫

救人分秒必爭，遇到緊急情況就要立即行動！近日廣東省廣州市1名母親在車來攘往的珠江大橋上，欲抱起年幼兒子同跳橋輕生，當時1輛巴士剛好駛經母子身旁，司機見狀立即煞車，然後衝下車拯救，立即抱着兩母子離開橋邊，數名乘客見狀亦下車，幫忙安撫小朋友和母親上車休息，合力避免了悲劇發生。



廣州市1名巴士司機日前救下欲跳橋輕生的兩母子，見義勇為的善舉引來網民讚好。（微博影片截圖）

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據內媒報道，事發於廣東省廣州市，張姓司機於上周四（21日）駕着巴士駛經珠江大橋，途中發現1名婦人牽着兒子在橋邊步行，其後停下來抱起小孩，似欲跨過橋邊護欄。司機隨即停車，然後下車衝往橋邊抱住兩母子，巴士內其他乘客亦下車，與司機一同帶情緒激動的母親和小孩上車，並合力安撫她，司機立即打電話報警。

巴士司機事後受訪憶述事發過程，表示很高興做了1件有意義的事，救下兩母子。（微博影片截圖）

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張司機事後接受傳媒訪問，表示自己擔任巴士司機多年，養成「在尋常路段留意不尋常的人」的習慣，憶述事發時，其巴士就在兩母子身後10多米，察覺2人在禁止行人的大橋路段上行走，起初打算接他們上車，未料打開車門時，剛好看到該名母親抱着兒子，右腳已跨上橋邊護欄，「當時沒想那麽多，後來看了視頻才看到自己（救人）速度這麽快」，假如他慢了一步的話，後來便不堪設想，幸好最後也成功阻止了憾事發生，「很高興，做了一件有意義的事！」。

網民都激讚張司機夠機警和決斷，能夠把握救人事機，而車上乘客亦很有愛心，眾人都做了好事，其助人精神值得大家學習。

（綜合）

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