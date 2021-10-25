火星衝入天蠍各星小心刀火燙傷　人馬財務出狀況　處女自卑失愛人

【唐綺陽星座運勢週報10/25-10/31】太陽在天蠍，著手開始面對理財，富豪、投資成為討論焦點。行星陸續順行，歷經四個多月的不順遂，做出檢討，政府機關、掌權者的改變值得關注。火星衝刺，當心刀火燙傷與衝突狀況，溝通時多注意，避免火氣過大造成紛爭，學習提升人際關係。
重要星象：太陽在天蠍，行星陸續順行，火星衝刺
工作注意：天秤、山羊、水瓶、雙魚
天秤：有想法就要勇於表達出來
山羊：身段柔軟些，反而有助成功
水瓶：受到長輩貴人的照顧與疼愛
雙魚：適合獨立作業，能讓效率更高
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桃花注意：金牛、雙子、處女、天蠍
金牛：受到多方矚目，有許多曖昧機會
雙子：感情上過於防備，會讓桃花失色
處女：拿出自信心，接受別人的青睞
天蠍：感情生活受矚目，機會不斷
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財運注意：白羊、人馬
白羊：理財有問題，要尋求專業的幫助
人馬：多注意財務狀況，謹慎做決策
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健康注意：巨蟹、獅子
巨蟹：事務繁忙，影響心理和健康
獅子：當心刀火燙傷，行動上多注意
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】