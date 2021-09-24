職場運程｜5星座下半年轉工運強　雙魚不再迷茫、金牛有貴人幫忙

【2021年職場12星座運程】編按：轉工除是升職、加人工的機會外，也是為事業尋找新發展，挑戰自己的機會。想知道自己在下半年是否適合轉工，不妨參考一下星座運程吧！



2021已過半，不幹了是不可能的。與其吐槽錢少事多離家遠，不如……快跑！

下半年跳槽運TOP5▼

1. 金牛座

作為2021的事業王，金牛的職場好運貫穿整年，可以放手大幹一場。儘管下半年會有些波折，讓你的心情如坐過山車。但來自貴人的幫扶或是伴侶的支持會助你挺過難關，有機會進入更好的平台發光發熱。

當然，最關鍵的還是靠你自身的勤勞和踏實，熬過坎後會收穫更多自信和金錢。

2021年不是過得容易的一年，若然想轉轉工作環境，尋找事業突破，不妨看看自己星座的轉工運如何？（按圖了解）

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2. 天蠍座

許多天蠍在上半年就已經完成了跑道轉換，還在猶豫的下半年依然有不錯的時機。要想輕鬆拿錢是不太容易的，部分人還會處在頻繁出差的舟車勞頓中。

可苦撐並非沒有意義，驚喜的轉機和突破會出現。尤其在11月後，賺錢機會增多，新的挑戰可讓你大展拳腳。

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3. 雙魚座

進入7月後，許多雙魚會生出一種人間清醒的頓悟感，從之前沉溺的狀態中走出來。看清了某段太過消耗的感情，理順了混亂的思緒，工作時也變得更有目標感和闖勁，而不再伺機躺平。

這段時間，你最能夠清晰地規劃職業藍圖，對去與留做出正確決策。

4. 處女座

不少的處女座可能會在上半年感覺事業來到了瓶頸期，說不上多麼不好，但就是上升緩慢。這種不得勁的狀態在下半年將有所鬆動，工作上遇到的阻礙減少，停滯的項目也可重新運轉。

此時如果想要跳槽，是可以觀望的。但注意，你適合在同樣的行業裏看機會，不適合大跨度轉行。

5. 白羊座

下半年白羊的事業運會有明顯攀升，得到賞識升職加薪的機會多多。想要穩定一點的可以留在原崗位，也能有不錯的發展。

但如果你有更上一層樓的雄心，就趕緊修改簡歷、活絡人脈、聯繫獵頭吧，機會留給有準備的人。

// 沒上榜的星座，也許現在的崗位對你而言就是最好的選擇~

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