發現朋友「純過蒸餾水」嘅女友偷食已婚男人　應否揭破殘酷真相？

常言道別人的感情事，最好別插手。但如果你目睹朋友的另一半出軌，而且他還一直天真的相信該偷食女是個純情而不會說謊的人，又應否告訴他真相？



一名網友在爆系社團的匿名館分享：「昨天我在路邊停車場看到B女（未婚）與C男（有妻小）抱在一起，是面對面深深擁抱。男生還把女生的頭埋在自己胸口，太戲劇性所以我才會往那邊看。我看到的時候已經是擁抱狀態了……」

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「男友認定女友純潔不可能對他說謊，殊不知綠帽戴大了！我為了確認有沒有看錯還定格看了一下才匆匆離開。我看到時衝擊很大，A、B、C都是我的朋友或熟識的同事，而B女與我好友A男是男女朋友關係（常分分合合），A男很愛B女，但B女常常傷害A男，用一些理由例如男生無法給她安全感突然疏離他，但當A男想斷乾淨時，她反過來又會向他認錯，說之前是她不好，她會改，總之在別的朋友眼裏女生根本把A男當備胎，但A男堅信女生只愛他一個，只是她沒安全感，她很純潔不可能對他說謊，我們朋友也不想多說什麼。」

「只是常常看到男生因爲女生借酒澆愁，我有點看不下去，但想說感情是他們之間的事不想說太多，應該讓他們自己處理。但今天看到這一幕，我似乎無法說服自己，那女生只愛我朋友一個，她很單純……我只覺得人心好可怕，也擔心我朋友會繼續因為這個反覆有心計的女生騙、受傷。到底要對他說我看到的事情嗎？但怕跟他說他會更崩潰，上禮拜他因為跟她有些不愉快已經心情很差了。到底該如何是好？」

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