天富苑夜歸女遭可疑男跟上樓：擰轉頭見個男人上咗嚟　26歲男被捕

天水圍街坊注意！天富苑昨日（25日）發生夜歸女子疑被可疑男跟蹤案件，1名女住戶凌晨返家時，被1名男子尾隨，閉路電視片段顯示男子留意女事主的居住層數後，再乘升降機跟隨上樓，幸好事主及時開門入屋，隨即從防盜眼查看，發現男子「喺走廊度望緊我個單位」，惟當家人開門時對方已從後樓梯離去。事主直言事發至今仍有餘悸，已向管理處反映及報警。

警方接報後派員到場，搜索後並無發現，惟經過深入調查及情報分析後，在案發1天後，即今午（26日）於天水圍1間公屋單位拘捕1名26歲男子，他涉嫌遊蕩被扣留調查。



居於天水圍天富苑的女住戶發文，指周一（25日）凌晨12時許回家時疑遭1名男子尾隨上樓。（ig「plsssshare」圖片）

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根據警方資料，1名女子於周一（25日）凌晨1時51分報案，指在天水圍天富苑賢富閣被1名男子尾隨進入升降機，警員到場調查後未有發現，當時暫列可疑人士發現處理。

警方強調元朗警區人員非常重視案件，並交由元朗警區刑事調查隊第12隊接手調查，經過深入調查及情報分析後，迅速鎖定涉案男子，今午於天水圍1間公屋單位拘捕1名26歲姓劉男子，他涉嫌遊蕩正被扣留調查。警方重申，對於任何遊蕩、破壞公眾體統或風化案件，必定嚴正執法，並將罪犯繩之於法。遊盪罪一經定罪最高可判監禁2年。

警方在接獲女事主報警後日下午，天水圍1間公屋單位拘捕1名26歲姓劉男子，並搜出懷疑犯案時所穿着衣物。（警方圖片）

事發後，女主客在網上發文講述恐怖經歷，並貼出事發時的閉路電視片段，指周一（25日）凌晨12時許返抵寓所大堂時，被1名男子尾隨。當她進入升降機後，狀甚可疑的男子站於𨋢門外，對她做出疑似「舉中指」的動作，「嗰下只係覺得佢黐黐哋，我冇做其他舉動」。

女事主指特別留意到男子的衣着，稱男子身穿黑色長袖外套、黑色長褲及黑色眼鏡。當她關上𨋢門後，男子突然按開𨋢門，「應該本來佢係想入𨋢」，不過當時剛好有另一女住客走進升降機，「佢就即刻擰一擰轉身扮冇事」。閉路電視片段顯示，男子其後於大堂留意升降機的停留層數，再乘另一部升降機上樓。

閉路電視拍下大堂情況：

當女事主上樓後，「未開門除緊鞋之際」，突然聽到背後傳來𨋢門打開的聲音，「一擰轉頭就見到頭先樓下好奇怪嗰個男人上咗嚟，嗰下個心好慌，即刻開門衝咗入屋」。

她之後於大門防盜眼查看，發現男子出𨋢後竟然「喺走廊度望我個單位」，擔心之下即時告訴家人「出面有個男人跟蹤我」。她的爸爸聞言即時開門衝出，「大聲喝佢嗰陣，佢已經喺另一邊後樓梯門走咗」，由於當時爸爸僅穿拖鞋，而且沒有任何自衛武器在手，故也不敢衝動追到樓梯。

女事主入屋後即時聯絡管理處及報警，「警方一開頭只叫我哋要睇一睇佢係咪呢到嘅住客先，所以當時唔係即刻有警察過嚟follow up（跟進）嘅，同時管理處話即刻上嚟掃樓」。保安由25樓「掃樓」至地下後，通知女事主稱沒有發現可疑人士，「我哋大廈有40樓高」。她要求查看閉路電視後仍感不安，決定再次聯絡警方，「警察嚟到拎咗少少資料，翻查咗CCTV，由最高兩邊後樓梯掃落嚟都係冇發現，亦見唔到佢有離開大廈嘅畫面」。

男子等𨋢經過：

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女事主憶述事件時仍有餘悸，坦言現時「冇任何嘢做到」，只能公開事發片段提醒一眾街坊，「今次叫做好彩冇事，有其他人咁啱入𨋢，但佢最後都跟咗上嚟，已經知道我住邊，亦唔知佢之後會唔會捕住我，但人已經搵唔返」。她形容涉事男子為變態跟蹤狂，直指「呢啲咁嘅事發生係邊個身上都嫌多！難保佢下次會唔會再出現，唔想會有任何人遇到」，呼籲街坊及網民廣傳及保持警覺。

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一名女孩（紅圈示）從母親的私家車上下車後，步行進入大樓，一名可疑男子（黃圈示）看到女孩後立即停好車尾隨。（網上影片截圖）

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