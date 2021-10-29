揸電單車半路落大雨　女友被淋濕全日黑面發脾氣　港男：我冇做錯

駕駛電單車於路上風馳電掣是不少男士的夢想，然而女生卻未必能夠明白。有港男於討論區發文，指一直喜歡電單車，即使要日曬雨淋也不介意，不過與女友外出時則會盡量留意天氣情況才決定是否「出車」。早前他載着女友時突然遇到大雨，女友被淋濕後全日黑面發脾氣表示不滿，自此便不願再乘他的電單車，並多次暗示希望他換私家車，令他非常無奈。



港男指駕駛電單車接載女友時遇上大雨，對方被淋濕後大發脾氣，之後更不斷暗示他換車。（《等一個人咖啡》劇照）

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該名港男於Dcard討論區以「女朋友嫌我冇車」為題發文，表示一直鍾情電單車，「人生儲咗第一筆錢就用嚟買電單車」。他說起初女友得知買車也很開心，認為可以「遊下車河周圍去」，惟僅數個月便改變想法，嫌棄日曬雨淋的感覺，因此他與女友拍拖時也會因應天氣情況決定駕車還是乘坐交通工具。

直至早前有天，港男看過天氣報告才接載女友，沒料遇上不測之風雲，駕駛至半路突然下雨，「咁我就嗱嗱臨打死火燈喺橋底攞雨褸出嚟畀佢着，佢就已經開始黑面啦」。他指女友當日一直黑面發脾氣，至翌日才回復正常，「咁講真我覺得自己其實真係冇做錯任何嘢，但係我都盡量有風度咁去氹佢」。

經過淋雨後，女友便不太想坐電單車，更開始不斷暗示港男，認為私家車比電單車好。（《等一個人咖啡》劇照）

經過當日淋雨後，女友便不太想坐電單車，更開始不斷暗示私家車比電單車好，令他不禁大嘆：「講真我都想買車，咁但係養車停車都係一筆費用啦。我覺得佢有少少自私，淨係諗自己，唉，真係好辛苦。」

帖文引來網民討論，有人認為女友因突然淋雨而不開心是無可厚非，「佢着到靚靚，化到咁靚女出嚟見你，但淋雨淋到咁狼狽，我係佢都會唔開心」。不過也有人指出，興趣並不一定能與另一半分享，建議港男空閒時才享受遊車河，「電單車不如自己玩或者搵班車友一齊玩，好過載住女朋友又要顧呢樣顧嗰樣」、「我自己都係揸電單車，出門口前會問女朋友想唔想坐，唔想坐就搭車，屋企部私家車就唔係成日都有得用佢都理解，最緊要兩個溝通下」。

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