殘酷食人族真的存在嗎？可能只是又一西方世界創造出來的謊言

人為什麼愛吃肉？誰是最早出現的人類？是誰害死了「金剛」？今天要和大家一起讀一本人類學知識趣味科普書，它就是《想太多的人類學家》。這本書會通過不同的故事，來揭示我們的「身世之謎」。



狂丸從中節選了一段，一起來看看。以下內容節選自《想太多的人類學家》，內容有刪減。

食人族真的存在嗎？或許這是一種誤解（點擊放大閱讀書摘）▼▼▼

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無論是基於情意還是恨意，我們都不能忘記一個事實，那就是食人行為絕非人類日常飲食行為的一部分，沒有任何人類群體將人肉作為正常的食物，以上所舉的罕見案例也都屬於象徵性儀式或文化舊習。

是愛也好，是恨也罷，從某種角度來看，我們可以將它視為一種「通過儀式以表露世間極致之情」的行為。

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