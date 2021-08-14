殘酷食人族真的存在嗎？可能只是又一西方世界創造出來的謊言

人為什麼愛吃肉？誰是最早出現的人類？是誰害死了「金剛」？今天要和大家一起讀一本人類學知識趣味科普書，它就是《想太多的人類學家》。這本書會通過不同的故事，來揭示我們的「身世之謎」。
狂丸從中節選了一段，一起來看看。以下內容節選自《想太多的人類學家》，內容有刪減。
食人族真的存在嗎？或許這是一種誤解（點擊放大閱讀書摘）▼▼▼
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無論是基於情意還是恨意，我們都不能忘記一個事實，那就是食人行為絕非人類日常飲食行為的一部分，沒有任何人類群體將人肉作為正常的食物，以上所舉的罕見案例也都屬於象徵性儀式或文化舊習。
是愛也好，是恨也罷，從某種角度來看，我們可以將它視為一種「通過儀式以表露世間極致之情」的行為。
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地球上最美麗的洞：「藍洞」為什麼是藍色 洞下到底有什麼？世界各地出現會噴火噴水的老樹 背後成因原來是大自然的奧妙一場雨形成的小水坑 被女孩拍成動物紀錄片爆紅 後續卻令人心痛20題超難怪奇冷知識測驗：樹上長出Oreo？極恐怖喪屍腳趾原來係……迪士尼3年秘密打造真實Marvel英雄 背後是一個70年歷史神秘組織美動物園分享動物「露骨照」 X光下面目全非 你可認出幾多隻？人類與章魚成為朋友？ Netflix高分紀錄片 刻劃暖心跨物種故事河狸被收養後拆屋「報恩」 狂偷傢俱衣物在家「建水壩」主人崩潰波蘭「彎曲森林」 上百棵大樹長成了「反問號」 成因至今無人知
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