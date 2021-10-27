巴郡A股盤後股價離奇升51%　網民估有人或落錯盤：隨時蝕$500幾萬

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）的上市編號有分A股（BRK.A）及B股（BRK.B），其中A股股價格超過43.7萬美元（約340萬港元）。有網民發現，昨晚美股收市後盤後時段，BRK.A離奇地出現3宗大幅偏離交易時段收市價的交易，價格高達66萬美元（約513萬港元），比原價高超過五成！事件引起網民熱議，不少人都認為離奇爆升的原因是有交易員「落錯盤」所致。



昨晚BRK.A以437,890美元收市，升0.34%或1489美元。（CNBC.com截圖）

進入盤後時段時段後，BRK.A出現4宗交易，其中3宗以大幅偏離收市價的661,504美元完成。（Nasdaq.com截圖）

根據多個美國股價報價網所見，昨晚BRK.A以437,890美元收市，升0.34%或1489美元。進入盤後時段後，BRK.A共有4宗各1股的交易，首宗與收市價相同，並無特別。惟之後3宗分別發生於4時21分、23分及24分的交易則皆為661,504美元，大幅偏離收市價約51%，升幅達223,614美元。假設BRK.A於下個交易日跌回上日收市價，帳面虧損將高超過68萬美元（約528萬港元）。

巴郡行政總裁巴菲特。（Getty Images）

事件引起香港網民討論，普遍都認為是「落錯盤」所致，更假設落錯盤的散戶入市時有容許使用孖展便「大件事」，因為股價會於股前時段回復正常，「超伍價成交，真係即時破產」。不過亦有網民笑言，「撳到3股，成千幾萬港紙，散極有個譜」、「買得起咁多股都唔會係窮人，可能係散紙嚟」。有網民亦發現有人掛牌1美元（約7.78港元）購買股票，有人就解釋指反正都只是掛單，「好多人博大霧」。

有小量網民質疑，事件背後是洗黑錢或預先合謀的轉資產轉移，「明顯係夾埋，咩落錯市價盤，好心啦，幾十萬美金都落錯」。惟有網民反駁指，落錯盤的例子不少，而且巴郡交易量低，更非不知名的「妖股」，難以成為洗黑錢的對象。

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