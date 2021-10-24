連登仔獲派皇后山邨公屋　嫌交通差猶疑要唔要　網民：唔要就笨！

公屋輪候時間愈來愈久，不少人得償所願上樓都會相當興奮，但亦有人於收到獲派單位通知信後會猶疑是否接受！有連登仔在討論區上發文，稱自己獲派新落成的皇后山邨公屋單位，形容該處「睇落環境唔錯」，「但交通真係麻麻」，因此問網民應否接受單位。

不少網民都認為樓主應該接受，因為皇后山邨位於北部都會區，未來發展將會很好，只需捱10年左右就會有良好交通網絡，而且入住公屋後具有綠表資格，其後亦可申請綠置居或居屋，就能有更多選擇。不過亦有網民認為應該拒絕，因為短期內交通問題難以解決，恐極之影響生活。



有網民獲派獲派皇后山邨公屋單位，但猶豫應否接受。（資料圖片）

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該名網民發文指自己剛剛收到通知信，說獲派位於皇后山的公屋單位。他指該處「無咩高樓望得都好遠，四周樹木多」，感覺環境不錯，但交通欠佳，所以希望網民可以建議他應否接受單位。

支持接受單位的網民認為，入住後的不便都只是一時，長遠可以安居，「遲啲就有一式一樣嘅連鎖店」、「北部都會區，要」、「唔要就笨，過2年轉綠表買居屋」、「所有新市鎮都係咁，過返10年就唔同」。更有人笑言皇后山名字有氣派，「聽名似薄扶林附近」、「睇個名以為港島」。

根據區議會文件，皇后山一帶的公共交通包括4條巴士線，包括2條分別經東隧及西隧前往香港站、1條前往南昌站及1條前往啟德。▼ ▼ ▼



不過，有反對接受單位的網民留言則表示，即使皇后山可能興建鐵路連接，但不知需要多少年才會落成，而且位於始終偏遠，「搭車出去返工仲耐過大西北」、「揸過一次車去，實在太遠」，故提醒樓主的確要考慮交通問題是否嚴重影響生活，再決定是否接受。

（連登討論區）

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