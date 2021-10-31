戀渣男食避孕藥同家人反面　地震時男友一行為令台女心寒：好不值

台灣宜蘭縣日前發生黎克特制6.5級地震，有女網民於討論區發文表示，地震「震醒了迷失在愛情裏的我」，她指出，家人一直覺得男友不愛惜她，但她處在熱戀期被愛情沖昏頭腦，因此與家人撕破臉，從此不往來。直至宜蘭地震，她感到很害怕，但男友卻完全不關心她，反而是家人馬上打電話給她，她瞬間清醒過來，對男友感到「心寒」，更說「這一年的一切好不值得」。



有台灣女網民於討論區發文表示，日前宜蘭一場地震令她看清男友的渣男面目，慨嘆浪費了一年時間與男友一起。（《我們不能是朋友》劇照）

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該名台灣女網民於Zuvio討論區以「一場地震看清誰才是真正愛我的人」為題發文表示，去年在男友的迷惑下，搬出去與他同居，家人一直阻擋她，說男友只是想找人分擔房租，若由原本的家去學校路程只需15分鐘，不解為什麼要搬出去。

而且家人覺得男友一點也不疼她，例如寧願打機也不幫她搬家、為了朋友約會「放飛機」、經痛想請他幫忙買止痛藥也不肯、颱風天讓她自己回家、有時候她先出錢但男友事後不會還錢，還有一些她不敢向家人說的，就是第一次上床後，男友叫她吃避孕藥，並讓她自己回家。

樓主表示，第一次上床後，男友叫她吃避孕藥，並讓她自己回家。（《前任3 再見前任》劇照）

她指出，可能真的因為熱戀期，她「愛卡慘死」，為了能和男友同居，和家人撕破臉，甚至放話說不會再回家，然後真的沒再和家人聯絡。直到日前地震，她很害怕，打電話給男友卻沒人接聽，反而是家人馬上打給她，「當下真的很暖，家人就是這樣啊」，不管曾經如何，一句關心的話就能摒棄前嫌。

她續說，男友在地震時和朋友在吃飯，在社交平台發限時動態說「地震了很嗨」，完全沒有想到她會不會害怕，有沒有怎麼樣。她瞬間清醒過來，對男友感到「心寒」，更說「這一年的一切好不值得」。

網民紛紛留言勸她分手，「現在清醒還不算晚，趕快離開吧」、「趕快分一分，回去和家人道個歉吧」、「這種爛人本來就該早點分手，與其在這裡哭夭不如去打包行李」、「父母永遠是最愛你的人」。