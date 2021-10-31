極簡主義女NanaQ「月薪1萬儲錢法」6招存大錢　網民看傻眼：錯的

台灣YouTuber「NanaQ」以極簡主義的生活方式走紅，聲稱不用化妝品、衛生紙、洗澡只用清水等，吸引一票粉絲追捧。



身為小資族的她，日前分享自己如何靠著月入4萬元台幣（約一萬元港幣），卻依然能存大錢，並整理出6個方法，包括「把台幣存款全轉成美金」、「用無痕模式購物」等等，引發熱議。

NanaQ日前分享自己的存錢方法，建議網友可以開啟無痕頁面購物，避免日後被投放相關廣告，也鼓勵把存款都轉成美金，「營造出台幣戶頭是0元的狀態，如此一來就比較不會覺得自己有多的錢可以花」，而消費時，由於要再經過換匯手續、過程困難度增加，能降低衝動購物的機會，其餘還提倡「定期定額投資非必要」、「信封理財法」、「有多的錢再買房」、「製作夢想板」。

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影片曝光後，引起兩派網友爭議，不少人認為NanaQ的存錢方法可能誤導觀眾，不解表示「為啥要浪費換匯的手續費啊」、「不太認同，定期定額講求的是一個投資策略與紀律，確保投資按照自己的財務規劃在走，妳只是不讓投資影響到生活而已」、「所有存款變成美金是不對的，有時候會突然需要用錢的話怎麼辦」，直言「月薪4萬台幣沒有辦法存大錢！重點是想辦法提升技能加薪跟有紀律的投資」。

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支持的網友則紛紛回應「以前年輕的時候真的不知道存錢的重要，希望從現在開始好好存錢」、「無痕購物！太有創意了」、「之前有看過有人推薦，比起天天記帳，不如給自己寫個損益表，讓自己知道收入與支出的狀況」、「夢想板，聽起來很不錯耶」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】