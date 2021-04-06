理財｜儲蓄每到月底都歸零？　5個實用存錢法月光族即日必學無誤

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編按：存錢空講比實際行動一定困難，大部分人寧願當月光族不願弄理財一事那麼麻煩。但要是面臨山窮水盡的窘境時，沒有儲蓄的支持會更加痛苦。以下內容教授5個簡易實用存錢方法，助你培養理財的習慣。

儲錢這回事，真係越早開始越好：（按圖了解）

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未知大家今年的利是錢進帳如何呢？而你又打算把它們存起來，還是一次過全花掉呢？假如你屬於後者的話，強烈建議你要盡早將這種陋習改掉，並重新培養理財的習慣。畢竟「你不理財，財不理你」，習慣「花錢如流水」，只會令你在緊急需要用錢的時候面臨山窮水盡的窘境。或許霎時間要你建立存錢的習慣會件很困難的事，那不如參考以下 5 個存錢法，它們執行起來既簡易，又不會造成壓力，是實踐存錢習慣的好方法！

#52 星期存錢法

首先你要為第一個星期訂立一個最低的存款額，例如是 $10 ，然後再每個星期遞增 $10 ，即第二個星期存 ＄20；第三個星期存 ＄30，如此類推，這樣在 52 星期亦即為一年後，就能存到 $13780 了！雖然並非是甚麼大額金錢，但至少能讓你建立到最初步的存錢概念。

#365 日存錢法

你可以畫一張表格，然後再分成 365 格，並填上 1 至 365 的數字，然後按當日心情在其中一個方格填上顏色，並按相對應的數字存入款項，當中不能有重覆，這樣一年累計下來就能存到 $66795 的金額！

#對賭存錢法

你需要找一個你信任得話過的朋友來實行這個存錢法，然後告訴他/她你這個月的儲蓄目標，然後約定每 10 天給對方該目標儲蓄額的三分之一。如果超過交錢的時限，朋友就可以沒收你這筆錢；但假如有乖乖準時交錢的話，那就可以在月底把錢拿回，當然在取回金錢後不要馬上全花掉，不然會前功盡廢。

#Bingo遊戲存錢法

這個存錢法與 52 星期存錢法的做法很相似，首先你要準備一張 Bingo 遊戲紙，然後每天選擇圈起其中一個數字，並將該數未對應的金額存起來，選擇數字時可按照當天的花費而定，若然你用多了錢，可以揀選一個較小的數字，反之亦然。當連成一線時，可以給予自己獎勵，存少一天的錢，這樣能將儲蓄變得更有樂趣，也就能更有動力將此習慣延續下去。

#四捨五入存錢法

每次購物時，大家可以將消費總額四捨五入後存起來，例如你的單筆消費是 $95 ，四捨五入後的整數為 $100 ，那就將 $5 存起來；如果花了 $14500 ，將金額四捨五入至千位後則為 $15000 ，那就要存起 $500 ，然後將這些存起來的差額當成緊急基金，不能隨便動用。記得，支出同時也要儲蓄，才不會令自己陷於入不敷支的窘境。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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