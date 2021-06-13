儲蓄｜7種理財方法你屬哪種？存錢、消費忌極端這類型最易破財！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-06-13 18:50

如果今天是領獎金的日子，你會怎麼使用這筆錢呢？有些人會立刻拿來犒賞自己，有些人則習慣全部存起來，當然也有介於中間、花掉一些再存下來的人。每個人用錢態度和方法都不同，因此沒有一套最好的理財方法，而應該要先理解自己的行為，才能找到合適的策略，並避開可能掉入的陷阱，《CBNC》便歸納出 7 種金錢觀類型的人，一起來看看你屬於哪一種：

你的金錢觀屬於邊種類型？（按圖揾答案！）

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1. 強迫儲蓄者：一拿到錢，就是要馬上存起來！

外人眼中，這類型的人經常是請教省錢絕招的好對象，他會知道信用卡該刷哪張回饋最高、購物節時怎麼搭配優惠券省最多。儘管節省、存錢是理財好習慣，但凡事過猶不及，當沒有為了特定目標，像是買車、買房而儲蓄時，就只是「守財奴」，這些錢其實無法發揮任何效益。因此，建議找出省錢和人生目標之間的平衡點，思考你值得投入金錢的事物，避免到最後甚麼也享受不到。

2. 強迫支出者：我開心也花錢、不開心也花錢

和強迫儲蓄者剛好相反，強迫支出者一拿到錢，就習慣通通花掉，而且經常沒有特定的原因，導致現金流經常呈現赤字。要降低透支風險，最好規劃不同用途的預算，像是生活費、交通費、犒賞等，當某個項目的花費，超過原本設定的數字時，記得回頭檢視因此犧牲了哪個預算，以提醒自己很多開銷其實並不必要。

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3. 強迫賺錢者：賺更多錢，就是人生中最要緊的事

強迫賺錢者的快樂來源，不在於留下多少錢或花了多少，而是他們得以向外人展現自己賺錢的能力。這群人在金錢上不會有太大問題，反而因為心思都花在提高收入，忽略了與他人的關係，等到哪天停下賺錢腳步時，可能會發現自己錯過了許多生活中的美好時刻。

4. 金錢冷漠者：管錢好麻煩！我的快樂不應該來自金錢！

「錢夠用就好」確實是健康的理財態度之一，但要小心別發展得太過極端，認為凡事都不考慮預算、花費的話，最終還是有可能出現財務問題。不妨從另一個角度思考，如果不想花太多時間、心力在金錢上的話，最好的辦法就是一開始就準備好周全計畫，之後除非人生發生重大變動，不然只要照着計畫走，就可維持健全的財務體質。

5. 存錢揮霍者：我又衝動買了…

這群人平常能夠存錢、實行理財計畫，但經常會因為衝動、慾望，回頭就發現自己不小心又花掉太多錢。辛苦累積的成果一夕間消失會帶來挫折感，長久下來，甚至會萌生「存錢有甚麼用？」的念頭，而轉為強迫支出者。其實，存錢揮霍者只差臨門一腳就能實踐理財計畫，同樣建議事先編列預算，讓自己知道錢都用在哪？買了想要的東西會排擠哪些支出？幫助自己的頭腦冷靜下來。

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6. 賭徒：高風險才能帶來高報酬嘛！

賭徒的金錢觀可以說是強迫支出者和強迫賺錢者的綜合體，他們一部分成就感同樣來自賺錢，卻會想追求刺激、不願認輸，所以他們極可能突然間獲利無數，卻也可能在一瞬間失去所有，甚至動用原本用於退休、子女教育基金的儲蓄以填補缺口。因此，賭徒不只應重新衡量承受風險的能力，更要嚴格區分出生活、儲蓄與財務操作的金錢，避免為了冒險賭上全部身家。

7. 過度憂慮者：我要是沒錢了該怎麼辦？

他們和強迫儲蓄者相似，會要求自己得一直儲備資源，但最大差異在於無論存下多少錢，他們的擔心還是無窮無盡，認為自己在任何時刻都會破產。未雨籌繆是好事，可是當沉迷於「想像中的最壞狀況」時，會令一個人永遠缺乏安全感，這並非和錢相處的最佳方式，建議尋求專業財務顧問，甚至是心理治療師，找出並解決這些焦慮的源頭。

【本文獲「經理人」授權轉載。】