拆解Yahoo衰落之路　錯失收購Google及fb　賤價賣盤淪科網舊產物

美國科網公司Yahoo（雅虎）早前宣佈，11月起撤出中國，內地用戶本月起無法從使用雅虎的產品與服務，但其他地區則不受影響。Yahoo發言人指，由於中國的商業和法律環境愈來愈有挑戰性，故此暫停向內地用戶提供服務。

Yahoo曾經科網企業的龍頭公司，以搜尋器稱霸整個網絡，2000年達到高峰，市值達1280億美元，但成也霸王、敗也霸王，這頭巨無霸在千禧年後接連錯失良機，加上Google及facebook等創新公司興起，Yahoo未能趕上時代而不斷衰弱，到了2017年，只能以44.8億美元賤賣，較昔日高峰大跌約96%，淪為趕不上時代的舊產物。



史丹佛大學研究生楊致遠（Jerry Yang）及大衛．費羅（David Filo），於1994年在加州建立Yahoo前身、名叫「傑瑞的網絡指南」的網站。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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一直以輕鬆手法拆解歷史的YouTube頻道「cheap」於今年5月拍片「Yahoo的網路帝國如何殞落? 從1280億到44億賤賣」，深入淺出地講述Yahoo的興衰史。故事要從1994年1月說起，史丹佛大學研究生楊致遠（Jerry Yang）及大衛．費羅（David Filo），在加州建立名叫「傑瑞的網絡指南」的網站（Jerry's Guide to the World Wide Web），用作對不同網站進行簡單分類，並沒有搜尋功能，但「傑瑞」實在太擅於分類，當時的網民覺得十分方便，於是一傳十、十傳百，網站的用戶愈來愈多，數個月改名成「Yahoo!」。由於「Yahoo」這個名稱早被一間烤肉醬公司註冊取用，所以楊致遠唯有在「Yahoo」後面加上感歎號，成為「Yahoo!」的由來，但網民普遍使用「Yahoo」去稱呼。

「Yahoo」這個名稱早已被一間烤肉醬公司註冊使用，所以楊致遠在自己網站「Yahoo」後面加上一個感歎號，正式名稱改為「Yahoo!」，但網民普遍稱為「Yahoo」。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

成立2年流量高達1億

1995年1月，Yahoo獲得100萬次點擊率，表示網站已經可以賺錢；數個月後，著名風險投資公司「紅杉資本」向Yahoo投資300萬美元，令該公司開始走上軌道，可以透過廣告營利，只要用戶夠多，而且在Yahoo逗留時間愈長，Yahoo就能在廣告商賺到更多錢。Yahoo的流量一年內由3200萬躍升到4500萬，成立不到2年已達到1億。需知道當時美國人口只有2.7億，上網人口僅佔16%，1億流量代表Yahoo開始在網絡叱吒風雲，令成絕對領先者。

單靠廣告勁賺7000萬美元

1996年4月12日，Yahoo在紐約上市，以每股13美元的價格賣出260萬股，籌集到1.338億美元資金，股價即日更爆升到33美元，市值達8.1億美元，而當時Yahoo只有49名員工；到了1997年，Yahoo單靠廣告就賺了7000萬美元，由於用戶大增，Yahoo公司規模不斷擴大，網站業務愈來愈多，包括搜尋引擎、電子郵件、旅遊等。

Yahoo 於1996年4月12日在紐約上市，股價當日即由13美元漲到33美元，市值達8.1億美元。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

到處收購補不足

Yahoo為了擴大業務範圍，到處收購網絡公司，以彌補自身的不足，同年9月花了140萬美元收購Net Controls，目的加強搜尋技術，2年後再收購Rocketmail，後來變成Yahoo mail，隨後收購GeoCities，亦發展成Yahoo地球村，提供網頁代管服務，其他拍賣、音樂、網上論壇等服務都是靠收購發展而來，總共花費上百億美元，但市場人士仍對Yahoo的前景充滿信心。

Yahoo到處收購網絡公司，以擴大業務範圍，包括拍賣、音樂及網上論壇。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

全球首間市值破千億網絡公司

剛剛過了千禧年，Yahoo市值高達1280億美元，成為全世界第一間市值破千億的網絡公司，在全球各地的業務都蒸蒸日上，光是日本Yahoo股價市值都衝破1億日圓，打破日本紀錄，雖然Yahoo十分強勁，但都存在弱項，2004年前仍沒有自己搜尋引擎，需要使用AltaVista、Inktomi，甚至是Google第三方的搜尋引擎作為服務。

放棄收購Google走上沒落之路

Yahoo帝國沒落其中一個原因發生在1997年，楊致遠及費羅兩位史丹佛師弟賴利．佩吉（Larry Page）和謝爾蓋．布林（Sergey Brin），希望Yahoo以100萬美元收購他們即將獲得專利的系統「PageRank」，這是日後Google的核心搜尋技術，但Yahoo當時忙於在世界各地圈地，而且考慮到Yahoo目的想用戶多停留在自己網站，因此收購拍賣、郵件、電台、交友、旅遊等服務，但PageRank這種頂尖搜尋技術，只是把使用者更快引導到其他網站，根本無法令Yahoo賺錢，所以拒絕兩人的收購要求。

由於「PageRank」的技術會將使用者更快引導到其他網站，與Yahoo當時的理想營運模式相異，故決定拒絕收購要求。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

2002年，等到Yahoo把世界上各種網絡公司收購一輪後，反過來想發展自己搜尋引擎時，佩吉和布林已在加州成立的Google成為全美國最強搜尋引擎公司，在楊致遠及費羅的建議下，Yahoo行政總裁特里．塞梅爾（Terry Semel）決定收購Google，同年一次晚餐聚會中，佩吉和布林開價10億美元，塞梅爾表示要回去跟財務團隊討論。在另一次晚餐聚會中，塞梅爾同意支付10億美元，但佩吉和布林卻加價要求30億美元，Yahoo並非沒有足夠資金，但搜尋引擎當時仍不是有效營利的模式，最終塞梅爾不願出錢購買一個無法賺錢的技術，轉而購買當時排名第二的搜尋公司，作價2.35億美元。

Yahoo錯過收購Google的機會，對方不但搜尋結果比Yahoo更精準，而且發展出關鍵詞廣告營利模式。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

Google超越Yahoo

塞梅爾放棄收購後，Google發展出搜尋引擎營利模式，即是Google關鍵詞廣告，例如用戶搜尋一個關鍵詞，網站頂頭出現相應廣告，同時提供免費廣告但能營利的模式，而且搜尋結果比Yahoo更精準，Yahoo之前購買的第二名搜尋引擎完全不是Google對手。Google隨後成功上市，去到2004年的營利收入已正式超越Yahoo，3年後的營收更是Yahoo的兩倍。

與facebook收購談判破裂

Yahoo第二個重大失誤發生在2006年，Yahoo董事會授權塞梅爾以12億美元收購當時有700萬名會員的facebook，fb創辦人朱克伯格當時開價為10億美元，但由於Yahoo當時的廣告業務下滑一大半，股價下跌，塞梅爾還價8.5億美元，惹得朱克伯格不爽，停止收購談判，令Yahoo再次錯失與頂尖網絡公司合作的機會。

Yahoo因廣告業務下滑一大半而股價下跌，行政總裁塞梅爾對facebook還價8.5億美元，惹得朱克伯格不爽，停止收購談判。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

遭微軟收購時索價太高

塞梅爾2007年下台，在當年Yahoo上市時請辭的創辦人楊致遠復出，但都無法扭轉Yahoo日落西山局面。Yahoo第三個失誤就是遇到收購時索價太高，微軟2008年願意出價446億美元收購Yahoo，相信是想聯手對抗Google，但Yahoo嫌少，微軟再出多24億美元，但Yahoo堅持再多10%，導致微軟停止收購，結果令到Yahoo股價應聲大跌，這一年Yahoo股價暴跌達72%。其後微軟回頭開價200億美元，Yahoo再次拒絕，只是願意在某些領域合作。

Yahoo面對微軟收購時索價太高，令對方停止收購，導致Yahoo股價應聲大跌，微軟回頭開價200億美元，但輪到Yahoo拒絕。影片截圖

Google老臣子都無法拯救Yahoo

2009年輪到楊致遠下台，並且退出Yahoo董事會，徹底與他親手創立的公司斬斷關係。經歷過數位行政總裁後，Yahoo 2012年高薪聘請Google老臣子梅麗莎，她是Google第20名員工，也是Google首名女性工程師，她決定不與Google競爭搜尋引擎，反而全力發展成內容媒體公司，但梅麗莎這個決定都是沒有辦法拯救Yahoo，同時間facebook、Instagram及Twitter的用戶持續增長，Google、微軟及亞馬遜更發展AR、AI及雲端服務，反觀Yahoo繼續衰落，望塵莫及。

Yahoo隨後聘請Google老臣子梅麗莎，她決定不與Google競爭搜尋引擎，全力發展成內容媒體公司，但無法拯救日落西山的Yahoo。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

Yahoo再被賣掉

2017年，Yahoo以44.8億美元價錢，將核心業務賣給威訊無線（Verizon），令Yahoo成為真正媒體公司，威訊無線的遠景是希望Yahoo能與facebook及Google爭奪線上一哥的地位，但事與願違，到了今年5月，威訊無線以50億美元價錢，把Yahoo和美國線上（AOL）賣給私募基金阿波羅，表明對媒體不再有興趣。反觀昔日競爭對手Google，市值已直迫2兆美元，Yahoo的盛衰史完美演譯了何謂「一子錯，滿盤皆落索」。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）