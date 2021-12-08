瘟疫史至少致7億人死　無疫苗下結束原因成謎　皆因宿主死清光？

新冠肺炎仍然在全球肆虐，截至2021年12月初，全球已有逾2.66億人染疫，造成逾526萬人死亡。觀乎人類歷史曾經爆發多次瘟疫，當中天花、鼠疫及霍亂和人類糾纏千年，霍亂及鼠疫大爆發分別有7次及3次，在全球保守估計造成1.4億人及1.35億人死亡，而天花更是「大魔王」，單是20世紀就有5億人致命，但古代沒有疫苗，醫療條件欠佳，瘟疫結束的原因卻成謎。經常拆解中西歷史謎團的YouTube頻道「cheap」，就曾拍片詳細解釋傳染病如何在古代結束，當中不排除宿主死光，沒有傳播鏈，因此病毒就會消失，而在古代死得愈多人，就愈容易達成群體免疫，所以致死率過高的病菌都被淘汰，而「倖存」下來的病毒雖然不強，但卻難以被消滅。



天花（左上）、鼠疫（下）及霍亂（右上）和人類糾纏多年。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」一向講解中外古今歷史，當中以瘟疫歷史為題的影片「疫苗的歷史 ▶ 上億人死亡 人類與病毒的史詩級戰役」講述3種瘟疫，當中鼠疫是由鼠疫桿菌引起，透過老鼠身上蝨子傳播，蝨子咬人後，被咬的人類就會得到腺鼠疫，病患的飛沫通過空氣在人群中傳播，成為人傳人的肺鼠疫，傳播速度快，死亡率極高。另外，敗血性鼠疫是鼠疫桿菌經血液感染全身，皮膚會出現血斑，隨後發高燒、臉部腫脹，最終全身長滿黑斑而死，這亦是鼠疫被稱為「黑死病」的原因。

拜占庭帝國失40%人口

西元541年，拜占庭帝國首都的君士坦丁堡出現大規模的鼠疫，來源相信是埃及尼羅河流域的老鼠，當時北非地區仍是拜占庭帝國的糧倉，大量糧食及物資從亞歷山卓裝貨上船，然後運往帝國的行政中樞，由於「依靠」帝國的貨船，帶有鼠疫的老鼠就被送到帝國每一個角落，這場鼠疫維持8年，最高峰時每日都有5000至1萬人死亡，奪走帝國大約百分之四十的人口，並導致地中海地區四分之一人口死亡，這場鼠疫更以當時皇帝查士丁一世的名字命名，被稱為「查士丁尼大瘟疫」。

鼠疫800年後捲土重來

民眾對這場鼠疫根本毫無辦法，唯一方法是避開確診者，史書沒有記載如何結束，可能是倖存者得到免疫力，出現群體免疫的情況，但這場瘟疫沒有真正消失，大約800年後、即是1347年，鼠疫捲土重來，席捲整個歐洲，普遍認為起源自中亞或中國，因為鼠疫在1346年已在東方大流行，這場瘟疫長達5年，造成全世界7500萬人至2億人死亡，中世紀歐洲高達三至六成人死於黑死病，民眾知道瘟疫與接觸老鼠有關，於是在威尼斯人控制下的拉古薩，有官員提出「隔離」這個觀念，水手靠岸後必須隔離30天，以證明自己沒有受到感染，後來發現30天太短，遂延長至40天，水手隔離期間，船上插住一支純黃的旗子，14至18世紀期間，鼠疫反覆在歐洲及地中海出現，每隔10年甚至更短時間就會捲土重來。在19世紀衛生革命前，由於溫度及濕度都會影響老鼠的數量，加上民眾有隔離觀念，人死就燒屍，有效阻止瘟疫，每次爆發後數個月或數年後消失，直到現在雖然仍有個別病例發生，例如2017年的馬達加斯加，造成170人死亡，但已有殺蟲劑、抗生素及疫苗可以使用。

保守估計1.7億人死於霍亂

霍亂是19世紀最令全球人類恐懼的疾病，由霍亂弧菌引起，是一種急性疾病，致死率超過五成，而且症狀相當可怕，上吐下瀉，由1847年至1851年，僅在俄羅斯，超過100萬人死於霍亂，第二次大流行奪走15萬名美國人性命，1900年至1920年，印度約有800萬人死於霍亂，1817年至今，霍亂爆發了7次，全球保守估計死了1.7億人。

霍亂由霍亂弧菌引起，是一種急性疾病，令人上吐下瀉，致死率超過五成。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

霍亂仍是重大威脅

由於當時無人知道霍亂傳播途徑及原因，令到西方國家認為霍亂是來自印度的疾病，更一度造成西方反亞洲的情緒，各國政府沿用以前對付鼠疫的一套，即使透過控制貨物及人流移動，都無法阻止霍亂傳播，直到1854年，英國醫生斯諾發現霍亂是經水來傳播，只要飲用受污染的水就會中招，所以預防關鍵是保護水源，因而終結霍亂，但時至今日，在未開發的國家中，霍亂仍然是重大威脅，每年都有會造成2.8萬人至13萬人死亡。

天花是唯一被消滅的傳染病

至於天花雖然「最為兇殘」，殺人最多，但亦是唯一一個被人類近乎完全消滅的傳染病，在18世紀，英國醫學院實習生愛德華．詹納（Edward Jenner）發現牛痘是天花的「近親」，當牛痘病毒進入人體後，體內免疫系統就會認得牛痘，只要隨後天花入侵人體，免疫系統同樣辨認到天花，令天花無法得逞，他繼而發明相關疫苗，令天花滅絕。

天花雖然殺人最多，但亦是唯一一個被人類近乎完全消滅的傳染病。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

宿主死病毒都死

總結來說，在沒有疫苗下，古人如何結束傳染病仍然是個謎，有一種專家說法是傳染病會自行變弱，因為病毒及細菌都要生存，如果宿主死光，它們都會滅絕，因此毒性太猛烈也不好，最理想的情況是傳染力強，毒性不能太毒。換言之，致死率過高的病菌都被淘汰，留下來的雖然不強，但無法消滅，亦因為宿主死光，沒有傳播鏈，病毒就會消失，所以在古代死得愈多人，就愈容易達成群體免疫，阻斷傳播鏈，傳染病爆發就會結束，民眾現時亦可以注射疫苗，以得到群體免疫。

雖然未知古人如何結束傳染病，但其中一個說法就是如果宿主死光，由於沒有傳播鏈，病毒及細菌自然都會滅絕。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）