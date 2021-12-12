日本人的祖先是中國人徐福還是韓國人？　DNA揭兩種人是直系祖宗

不少港人熱愛到日本旅遊，甚至笑稱是「第二個家鄉」，但並非人人都知道日本人的起源，當中最普遍說法是秦朝時期，徐福率領三千童男童女來到日本落地生根，亦有韓國的教授根據地理位置估計，日本人的祖先其實是韓國人，YouTube頻道「cheap」根據2019年的最新DNA定序，指出現代日本人有九成彌生人及一成繩文人血統，但這兩種人的直系祖先，卻並非中韓兩國的人民。



根據2019年的最新DNA定序，現代日本人有九成彌生人及一成繩文人血統，但這兩種人的直系祖先，卻並非中韓兩國的人民。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」的影片「科學分析 ▶ 日本人的祖先是誰? 是徐福還是韓國人?」講述大約1萬年前，當時的日本與亞洲大陸連在一起，最早來到九州、四國及本州生活的人被稱為「蝦夷人」，他們身材矮小、頭髮捲曲、體毛旺盛，而且皮膚黝黑，與現代日本人差別很大。冰河期過後，日本列島孤懸海外，蝦夷人從此過往與世隔絕的生活，由西元前2000年起，蝦夷人因1500年來文化交流斷絕，不但沒有文字，而且生產工具仍以石器為主，以採集及狩獵維生，日本山地多、降雨豐富，森林提供大量果實，亦提供可供肉食的動物，沿海亦有魚類捕獲，加上他們懂得製作陶器，可以煮熟食物，藉此延長壽命，人口亦迅速膨脹，最高峰達到25萬。由於他們製作的陶器外表有像繩子一樣的紋飾，於是被稱為「繩文時代」、「繩文人」。

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彌生人帶領日本走入農耕文明社會

到了西元前5世紀，新人種從朝鮮半島渡過海峽來到日本，帶來先進文明及技術，例如使用鐵器、種植水稻，由於這個時代的陶器最早在東京的彌生町發現，所以該個歷史時期被稱為「彌生時代」，見證住日本人走入農耕文明社會，彌生人亦由九州擴展至大部分日本列島，但由於本州北部因天氣寒冷，難以發展農業，所以彌生人沒有去到本州北部，至於蝦夷人不是與他們交戰，就是被同化，部分人更到本州北部或北海道。

中國或韓國人均非日本人祖先

根據全基因組分析，繩文人的來源非常複雜，並不是單一族群，繩文人祖先來自西伯利亞、東北亞及青藏高原，甚至和台灣的阿美族、泰雅族原住民都有關係，抵達日本至少3萬年；彌生人同樣並非單一族群，他們原居於朝鮮半島及長江三角洲，但不代表中國人及韓國人是日本人的祖先，一來當時韓國還未出現，二來中原正值戰國時代，文化非常深厚，如果日本人的直系祖先是中國人，理應懂得漢語，但日語和漢語少有相似地方。

史書最初無提及徐福東渡日本

日本人是繩文人及彌生人的混居的後代，但由於徐福東渡事蹟最早出現在《史記》，記載秦始皇渴望長生不老，徐福聲稱可以出海前往神山求神藥，同時要求帶同童男童女數千人，以及三年糧食，最終他們到了「平原廣澤」地方，並自立為王，不再回朝。但《史記》沒有提及「平原廣澤」在哪兒，沒有提及與日本有關的線索，而這個故事去到漢朝以後「無限發酵」，《三國志》、《後漢書》都有提及徐福故事，但沒有寫對方前往日本，只是說他去了亶洲，但亶洲在哪也不知道，到了五代的後周，有一位和尚在其著作首次表明徐福去了日本，從此「徐福是日本人的祖先」傳說愈傳愈普遍。

日本人沒有視徐福為祖先

日本在隋唐時期與中國互動頻繁，徐福傳說隨住日本留學生、僧侶傳回日本，中世紀至江戶時代的日本人聽過後，沒有視徐福為祖先，反而藉傳說強化日本是神仙所在國度。

日本人即使聽過「徐福是日本人的祖先」傳說後，沒有視對方為祖先，反而藉此強化日本是神仙所在國度。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）