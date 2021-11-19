台女大雨搭車「恤衫變透視裝」超尷尬　網民起底揭真實身份竟是她

【TikTok／抖音／紳士龍蝦】大台北變天下起了一陣雨勢，有網友就在搭捷運板南線時，看到有一名馬尾正妹身穿白色襯衫、黑短裙被大雨給淋濕，不僅扣子快爆開，內衣也全都「透視」，傲人身材一目了然，讓人看得臉紅心跳。照片在Facebook引發瘋傳，上千人讚爆跪求「老司機」解答，這才曝光原來馬尾正妹正是Tiktok網紅「紳士龍蝦」，她本人也回應了！
網友18日晚間7時許透過Facebook「爆廢公社公開版」發文，直呼「這個雨好大，好像是一位Tiktok網紅？」在板南線捷運車廂內看到驚人一幕，一名馬尾正妹頂著寒風，身穿白色緊身短袖襯衫、黑色小短裙，身材曼妙，帶著一把傘，但還是被大雨淋得濕答答，襯衫黏在肌膚上，讓豐滿胸器展露無疑，尤其第三、四顆扣子更是炸裂拉扯到快噴開，而她頂著不適，翹著一雙美腿正在滑手機。
【圖輯】網民起底揭真實身份竟是她！點圖放大看Tiktok網紅「紳士龍蝦」IG生活美照👇👇👇
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照片一曝光，瞬間引發超過4000人按讚，網友讚爆直呼「單兵註意」、「香」、「如果她不是網紅也即將會很紅」、「鈕扣君表示」、「看來雨真的很大」、「我戀愛了」、「我突然想搭捷運」、「快爆了」跪求老司機解答。結果不出多久，就有內行人揭曉答案正是Tiktok網紅「紳士龍蝦」，擁有69.64萬粉絲，經常上傳搞笑或熱舞影片，相當受到歡迎。
紳士龍蝦當天下午也透過Instagram發布貼文說「今日公事！天啊不要下雨RRR，我好像很少穿襯衫呢！」全身打扮完全相符，認證就是本人。直到深夜，紳士龍蝦也收到粉絲私訊提醒，趕緊在限時動態回應稱，因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘，強調「應該比較少人會帶不方便收納的傘出門吧？」最後還笑說，照片不是她拍的，要訂閱的粉絲放心，她沒有那張可以放，會是不一樣的照片。接著又拍了一張鬼臉大嘆「我只能盡量做好，我滿足不了所有人。」
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