印度神童真係咁準？網民盤點5大預言成真！新預言12月X日爆3災難

【印度神童預言2021】近日日本、台灣、印尼、伊朗接連發生黎克特制6級以上強震，與印度神童阿南德預言災難於9月至11月加劇的時間點接近，再引起網民關注。有網民就盤點印度神童於2019至2021年的預言，以檢視其預言的準確度，指至少5個預言命中。

而根據阿南德最新預言，12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機，包括能源危機、電力短缺、供應鏈中斷，更稱Bitcoin等加密貨幣或會在11月後大回調，甚至泡沫破滅。



有網民盤點印度神童阿南德（Abhigya Anand）預言，檢查其準確度。（資料圖片）

印度神童命中預言一：新冠肺炎疫情肆虐

這個也是印度神童阿南德的「成名作」。阿南德於2019年預言，2020年會有肆虐全球的疾病發生，後來2020年初全球爆發新冠肺炎疫情，影響經濟，數百萬人死於新冠肺炎。阿南德亦因這個預言，開始為人熟悉。

印度神童命中預言二：新冠疫苗非解決問題根本方法

印度神童阿南德於2020年至2021年多次預言中，都有質疑新冠疫苗的效用，更明確指出疫苗並非解決問題的方法。而目前新冠肺炎病毒不斷變異，Delta、AY.4.2亞系肆虐，不少人即使接種完兩劑疫苗，甚至接種了第三針加強劑，都仍有機會染上新冠肺炎。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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印度神童命中預言三：9月至11月災禍加劇

印度神童阿南德於2021年預言中指出，9月至11月全球災難會加劇，而近日日本、台灣、印尼及伊朗相繼出現黎克特制6級以上強震，加上對新冠疫苗有抗藥性的Mu變異株在全球多國肆虐等，令網民聯想到預言又中。

印度神童命中預言四：點名這些國家發生大事

印度神童阿南德於2021年預言中提到，6月20日後世界會發生大事，並預言7月後動盪不安會更明顯，又點名英國、美國、日本、印度及歐洲多數國家，要小心做好防範，之後多國新冠疫情反彈，美國及日本發生大樓倒塌和土石流災情，阿富汗更發生政變改由塔利班掌權，有民眾為了逃難攀爬上飛機引發悲劇，皆與印度神童預言的時間點不謀而合。

印度神童命中預言五：虛擬貨幣破頂

印度神童阿南德於2021年9月的預言中提到加密貨幣走勢及前景，表示加密貨幣價格會在11月底前破紀錄。雖然影片發布後數天，中國當局明言打擊虛擬貨幣令Bitcoin比特幣等虛擬貨幣急瀉，惟過去1個月虛擬貨幣走勢強勁，其中比特幣在10月破頂升穿6.6萬美元，高見66,974.77美元。

即睇比特幣走勢▼▼▼

不過要留意的是，阿南德同時指出，加密貨幣創新高後，在11月21日後會出現大會調，「可能會有泡沫破滅」，而臨近11月21日，比特幣於11月15日起的確開始有下跌趨勢。

印度神童最新預言12月10日後爆3大災難



除了以上五大網民盤點印度神童命中的預言，其實印度神童於10月發布的最新影片中，明言12月10日後全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機，包括能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等。他又點名指很快會影響美國，要直至2022年5月才好轉。阿南德同時提出5招解決方法，呼籲提高警惕。

即睇印度神童最新預言重點！12月10日爆呢啲危機，5大解決方法留神▼▼▼

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解決危機5大方法

面對即將到來的危機，阿南德認為應建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

觀乎目前局勢，中國上月推出限電措施引起電力供應短缺憂慮，車用尿素供應緊張、全球供應鏈混亂、航運延誤嚴重、百物騰貴等，似乎都反映印度神童預言先兆。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。