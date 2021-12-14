印度神童又中│12月14日即出事？印尼7.4級地震＋龍捲風襲美多人死

【印度神童最新預言2021／美國龍捲風／印尼地震／日本地震／台灣地震】印度神童阿南德（Abhigya Anand）於近月預言片段中，曾預言12月10日後全球情況加劇，並點名很快會影響美國，又說12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等。

言猶在耳，美國於12月10日有至少30個龍捲風吹襲當地6個州份，至今死亡人數已超過80人，而印尼於12月14日，發生了7.4級強烈地震，更發出海嘯警報，有網民聯想到印度神童預言成真，形容「印度神童又中」。

翻查資料，阿南德於12月3日發布的最新預言短片，除了提到今年12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等，也提出一招避免災難的方法。



30龍捲風吹襲美國

美國於12月10日有至少30個龍捲風吹襲當地6個州份，至今死亡人數已超過80人。重災區肯塔基州（Kentucky）最少70人喪生，白宮宣布該州進入緊急狀態。

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印尼發生7.4級地震發海嘯警報

印尼外海12月14日發生7.4級地震，當局已針對附近海岸線發布海嘯警報，暫未有傷亡及損毀報告。荷蘭媒體BNO News報道，地震發生在當地時間14日上午11時20分，震央位於距離東帝汶（East Timor）西部弗洛雷斯島（Flores Island）城鎮毛梅雷（Maumere）以北約100公里的弗洛雷斯海（Flores Sea）。

太平洋海嘯預警中心表示，位於地震震央1,000公里範圍內的海岸可能會發生危險的海嘯。

印尼發生7.4級地震

由於印度神童阿南德曾預言，12月10日後全球災難情況加劇，並點名很快會影響美國，以及12月14日可能有天災等，故今次龍捲風吹襲美國和印尼地震，有網民認為是阿南德預言成真。

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除了點名美國受影響，印度神童阿南德於12月3日發布預言影片，指出卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）將會在12月14日形成，提醒必須小心謹慎，因為今年12月14日至2022年4月是極重要時期，或影響全球多個國家經濟及天氣天災。

阿南德特別提到印度南部喀拉拉邦（Kerala）的穆拉佩里亞爾（Mullaperiyar）水壩，稱2022年1月至4月的強降雨和地震，可能會令該水壩受損，更可能會在2030年至2035年間倒塌，影響數百萬民眾。阿南德形容未來6個月是關鍵時間，呼籲政府注意。

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一招避免災難方法



至於要如何避免災難，多次強調不要傷害動物的阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物，但並非宗教原因，而是牛能提供營養豐富的牛奶，亦能夠餵養人類，故愈多人殺生就有愈多災害。他又警告，已開發國家很快會因為殘酷行徑面臨大自然的反撲。

阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物。（短片截圖）

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。