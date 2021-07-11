銀髮KOL｜74歲運動網紅：把人生當作一場冒險，永遠多愛自己一點

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-07-11 07:01

別再用年紀大了、身體退化了，這些藉口來「綁架」自己了～在Instagram上，就有一位高齡74歲的「運動網紅奶奶」Joan MacDonald。深受粉絲愛戴，擁有超過123萬粉絲追蹤數的她，以活潑、開朗又陽光的笑容，加上在4年內減掉60磅的勵志故事，鼓勵許多人勇敢踏出舒適圈，追尋不一樣的人生！

70歲也不遲！減肥後更自信的Joan MacDonald，看看她的今昔對比↓↓↓

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身體老化、發胖讓她健康亮紅燈

在70歲以前，Joan就是個「平凡的年長者」，體重將近200磅、腰圍也來到足以影響健康的39吋，她回憶當時自己的身體健康狀況，擁有高血壓、胃食道逆流、膝關節疼痛浮腫，「光是走路和下樓梯，對我而言都很困難。這也讓我總是感到疲累、情緒化，對很多事都提不起勁。」

而Joan的女兒Michelle對於媽媽的身體健康逐漸走向下坡，內心也是非常的擔憂與緊張，於是，身為健身教練與模特兒的她就決定與Joan溝通，若繼續維持這樣的生活習慣，身體遲早會受不了，女兒的關心讓Joan回想起自己母親晚年在養老院的模樣，下定決心要開始改變自己。

親友支持是成功關鍵

參加由女兒Michelle主辦的「2星期計畫」，Joan開始學習把「運動」加進自己的生活中，從好入門的瑜珈、冥想，到需要專業教練協助的重量訓練，一點一滴的養成運動習慣，除了家人的大力支持外，她還加入了一個線上減重群組，和有共同目標的網友們相互激勵，「如果背後有一整個『團隊』隨時推你一把，會讓你比較不容易說放棄。」

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4年瘦60磅、人生還找到新方向

在維持了4年的運動習慣後，Joan在這期間瘦了近60磅，整體身形也有巨幅改變，重點是，她的心態變得積極樂觀而且更有自信，不會再像先前的鬱鬱寡歡，認為人生沒有什麼目標，「運動不只帶給我身體上的健康，也讓我重新發現生活裡的許多小小樂趣！讓我感覺身體和心情都更年輕。現在我學會對於新事物試著先不去抗拒，也樂於鼓勵任何人去嘗試他們想做的事。」

她甚至勇敢穿上了大概要50年沒自信穿上的比基尼，健康又大方的模樣，渾身上下都散發出耀眼的自信美！

把人生當作一場冒險，永遠保持好奇心和樂趣。 Joan MacDonald

碰到人生低潮時，不忘要多愛自己一點，要明白自己是值得被愛的。

改變，永遠不嫌晚

因為接觸運動，找到人生的全新方向，Joan從原先的不快樂靈魂，轉變成開朗的自信女人，她更因此成為「運動網紅」，在社交平台上示範銀髮族該如何運動、分享人生觀來激勵年輕粉絲，她表示，希望自己的故事可以給別人多一些信心，「如果像我這樣的年紀都能有所改變，你一定也可以！」

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