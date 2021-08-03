台式小食｜古早味麵線煎材料少製作容易！焦脆可口大人細路都啱食

記得以前吃過的麵線煎還有加入一點麻油變麻油麵線煎，香香脆脆的，喜歡吃焦脆一點的就煎久一點，起鍋後再加點醬油膏，那幸福的口感湧上滿嘴，沒吃過的人一定無法了解我說的口感那你一定要試試看。社員Miko Li分享於「廚藝公社」：今天做了「麵線煎」，家人超級喜愛也太好吃啦！



麵線煎食譜（點擊查看！👇👇👇）

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食材：麵線以及散裝蛋就這樣而已，是不是超級簡單的食材卻又不失營養。

做法

1：麵線約150g水煮。

2：油熱鍋下麵線煎到金黃色，起鍋。

3：倒油散蛋3顆稍微煎。

4：麵線硬金黃面朝上，放到蛋液上面。

5：蓋鍋蓋，這樣蛋會膨脹中小火即可，注意不要燒焦。

6：倒盤子



吃編：天啊！你看每一塊都金黃焦脆咬下去肯定會有卡滋卡滋聲，如此簡單又方便無論是大人或是小孩一定都會很喜歡的，一定要動手做看看。

社員留言回應：「第一張的圖我以為是什麼甜點的說」、「厲害了~~下次可挑戰蚵仔腸麵線煎」、「喜歡麻油跟薑的話，可以用麻油先炒一下薑絲再煎麵線跟蛋，不用加調味料也很好吃哦我表姊家是還要加紅」、「好漂亮，有巴斯克蛋糕的感覺，看起來很好吃」、「看起來很厲害！筆記學起來」、「今天中餐才做過，不過我比較偏愛薄的，脆脆的口感」、「潮州兩面黃，配糖醋醬」、「小時候的滋味」、「第一次吃到，是在素食餐廳，但一直不知道是甚麼？怎麼料理？很感謝妳的分享，原來麵線煎沒有想像中的難，謝謝妳～」。

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