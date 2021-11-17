台式燒肉飯食譜｜充滿蒜薑風味好送飯！豬頸肉斜切薄片逆紋順紋？

常有朋友問我家有一個大學和高中的兒子到底是什麼感覺….其實除了很能搬東西跟吃東西，四子之母的我真的沒什麼太大的感受。人家不是說女大不中留，其實男大更是不用留啊！尤其自從他們各自有了女友後，慶幸自己一直有提醒自己「兒子是路人不要太放感情」，以免當看到兒子幫女友夾菜、剝蝦、挑魚刺的情景時，後悔為何當初不如生顆雞蛋還可以吃呢



各位生兒子的媽媽們記得飯多做一點感情不要放太多，好嗎？

台式燒肉飯材料：

- 豬頸肉（又稱松阪豬） 一塊

- 薑 一小塊

- 蒜 五瓣

- 醬油（豉油） 兩大匙

- 味琳 兩大匙

- 水 80毫升



▼台式燒肉飯食譜（按圖看清👇👇👇）

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做法：

1. 豬頸肉先用一匙豉油和米酒醃一小時入味（也可前一晚先醃放冷藏備用）。

2. 將蒜頭和薑磨泥後加入豉油和味琳個兩大匙備用。

3. 取出豬頸肉用平底鍋兩面煎的焦香（此步驟也可以進焗爐200度兩面各10-15分鐘）。

4. 利用豬頸肉爆出的豬油加入步驟二的醬料，再加入開水80cc小火煨煮至醬汁濃稠。

5. 將煎好的豬頸肉逆紋斜切薄片後放射狀撲滿在白飯上淋上醬汁灑上蔥花即完成。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】