台美女闖火海「由1樓跑去10樓」勇救5隻愛貓　消防員教這樣做自保

台灣女星楊晨熙近日在胡瓜所主持的節目《醫師好辣》透露，多年前曾遭遇過一場火警，即使已經相隔六年多，還是讓她記憶深刻，她更還原當時為了救貓，不顧一切的從1樓跑回10樓的驚險場景，同場的消防員聽聞後趕緊提醒發生火災時最正確的逃生動作分為幾步驟。



楊晨熙在節目中回憶起六、七年前住家曾發生過火警事件，相隔多年她仍餘悸猶存，她透露當時她住在10樓，某天她搭著電梯要前往地下一樓倒垃圾，在經過8樓時突然聽到巨響，一開始她不以為意，直到抵達垃圾集散處時才發現火災警報大聲作響！

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她緊張地說：「當下我在1樓很好逃生，但我家還有五隻貓！」腎上腺素爆發的她，不顧危險直衝逃生梯、上樓救貓，經過8樓時還不忘先摸樓梯間的把手瞭解現狀，確認情況尚無大礙後便趕緊回家救出貓咪。後來，楊晨熙才知道起火原因是8樓鄰居家的精油燈在屋主不在時爆炸、導致整層都燒焦掉，胡瓜聽完則說：「真是不幸中的大幸。」

台灣消防員陳俊陽提醒，火災發生時，若打開家門發現梯間都是濃煙，正確的逃生動作是待在家中，把濃煙可能竄入的門縫都塞住、接著報警並原地避難，「因為煙往上跑的速度是一秒三到五公尺，你是跑不過它的。」另外，他也建議市民可以自己在家中安裝住宅用火警警報器，防範未然。

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