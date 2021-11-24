Starbucks聖誕杯「紅+綠+紫」配色超鮮豔　網民一睇嚇親：好樣衰…

【Starbucks／聖誕杯／聖誕節／聖誕禮物】冬天到了，聖誕節的腳步也近了，許多商家紛紛推出聖誕節應景商品，有台灣網友在美式大賣場Costco內直擊「Starbucks聖誕馬克杯」，紅、綠、紫的螺旋撞色讓她直呼「這個顏色我不行」。



Costco架上的Starbucks聖誕杯顏色鮮艷。（FB@Costco好市多 商品經驗老實說）

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有網友在Facebook Group《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張商品照，照片內是Starbucks的聖誕馬克杯，圖案則是紅、綠、紫螺旋配色，正面印有Starbucks女神的經典LOGO，商品標籤寫著「咖啡馬克杯禮盒499元（台幣）」。特殊配色讓網友直呼「這個顏色我不行」。

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其他網友紛紛留言「一年四季都可用，冬季應景，其他季節風騷」、「實體看起來更驚人」、「過聖誕節時，在Starbucks店內裝潢有聖誕配件，喝咖啡就有滿滿的聖誕氣息，但買來家裡用就是爆醜」、「拿在手上很耀眼」、「真獨特的美感啊」。

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