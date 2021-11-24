東張西望｜女保安跪地痛哭認錯還鎖匙　網民齊估背後原因係啲咩！

無綫節目《東張西望》早日播出聾啞女子美華被屋苑女保安阿娟繼承爸爸遺產從而佔屋的故事，事件引來網民熱烈討論。節目組近日預告今晚（24日）將會播出事件跟進，更指有「戲劇性發展」，當中包括阿娟將單位門匙交回美華，又在鏡頭前向美華跪地認錯，態度極之客氣。

預告播出後引來大量網民討論，留言都指事件變化的確猶如拍戲，有人猜測可能阿娟「開始知出事，準備求和」，所以才在鏡頭前道歉，認為美華應該據理力爭，取回自己應得的權益。網民們亦都大讚《東張西望》節目組有質素，成功幫到弱勢的美華討回公道。



聾啞女子美華被佔單位的事件有最新發展，更取回單位大門的新門匙。（YouTube頻道「TVB (official)」短片截圖）

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雖然播出的只是預告片，但亦成功引起網民熱烈討論。有人認為女保安之所以態度急變，原因不外乎開始意識到事件問題嚴重性，「一定係發大來搞之後知道份遺囑可能會失效」、「女保安開始知出事，準備求和」。他們亦認為，現時即使美華回家亦都難以同住，「其實而家話畀返佢去住，會唔會仲危險」、「今日就算畀你番到去住，聽日都唔知係間屋入面點對你」、「與狼同住，危危危」。

網民們建議美華應該趁勢取回自己的業權，「被人呃過1次冇咗層樓，唔係仲信個大陸女人啊？轉返層樓畀佢先講喇」、「有證據就繼續告啦，一放生咗件事淡左冇仇報」。最後網民亦都感嘆事件的演變誇張，特別是女保安的態度竟然可以急變，「拍戲咩」、「TVB開劇可以參考下」、「拍劇都無咁精彩」。他們亦都大讚，「TVB高質做到嘢」、「東張西望為民除害」。

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不過亦有留言表示，看到阿娟「喊晒咁道歉」後她竟然感到心軟，如果阿娟知錯不應該貪圖別人的財產，就應該盡快將物業轉名給美華，「唔好話乜嘢一齊住、照顧人之類嘅嘢啦，無拖無欠最好」，只要肯物歸原主，香港人都會原諒她，畢竟人人都會有貪念，人誰無過呢。

《東張西望》早前一連三日報道聾啞女子美華被屋苑女保安佔樓，之後只能在家門口露宿的事件。節目組播出預告短片，指事件出現「戲劇性發展」，美華不但已經拿到新的大門鑰匙並成功打開家門，早前一直惡言相向的阿娟亦都態度180度大轉向，不斷向美華道歉，指自己「今次真係做到好錯，做到都唔係人做嘅嘢」，更在美華面前雙手合十，希望得到原諒，不過美華立即大叫並揮手示意「不會」。鏡頭一轉，阿娟更在鏡頭前大哭及下跪，對比之前的阿娟簡單判若兩人。

美華與90多歲爸爸同住李鄭屋邨單位30多年，該單位早年透過租置計劃買下。美華的爸爸於2017年病逝後，她才知道爸爸在去世前21天才立下新遺囑，指令來自內地的屋苑女保安「阿娟」繼承遺產，結果阿娟獨佔業權，美華早前更被趕出家門，只能在街上流浪，但仍每晚堅持回到家門口前睡覺。阿娟曾經揚高自己為美華爸爸支付殮葬費及代還欠債，而且在他生前都照顧得很好，繼承單位對得住良心。後來美華拿出提款紀錄，證明自己曾出資單位約3分1的資金買樓，而阿娟亦說話如果美華有出過1元買樓，她就會放棄業權。

故事長篇還有更多細節，立即點擊睇返事件經過 ▼▼▼

第1集：東張西望│聾啞女九旬父病逝 驚揭租置公屋贈女保安 連登仔獻計

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第2集：東張西望｜女保安佔樓 聾啞女曾出資可爭業權 網民再促查遺囑

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第3集：東張西望｜佔樓女保安稱曾付錢兼有文件 網民：處心積慮做晒戲

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《東張西望》預告片段 ▼▼▼