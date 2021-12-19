聖誕節2021｜聖誕樹竟與「禁果」有關？你不知道的聖誕樹象徵意義

【聖誕節2021／聖誕樹】根據奧地利哲學家Rudolf Steiner的說法，塔羅牌的象徵，字母Tau和Ro（TP）的結合，實際上是聖誕樹的中心。因此，聖誕樹是此聖誕樹的現代版本。行星在宇宙演化中呈螺旋形，而中心十字則顯示了人類的演化。



該圖表示原始的善惡樹，從那時起，亞當和夏娃的人類就吃了禁果。從那一刻起，渴望的路西法精神（蛇）穿過人類的星體，最初引起了他本能的飢餓、侵略。

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因此，聖誕樹的象徵相對於嬰兒床的誕生象徵，因為聖誕樹代表第一個亞當，而第二個亞當誕辰則是要贖回第一個亞當。在跟隨古埃及的文化時期，符號集的含義已經丟失，因此行星的符號將首先被蘋果所取代，然後被聖誕節球所取代，代表天上的領域。它們在樹上的螺旋狀路線仍然以頂部的星星達到頂峰，就像聖誕樹的頂端一樣。即使在今天，在華德福學校和人類哲學學會的總部，習慣上也用Rudolf Steiner在聖誕樹上佈置的符號來裝飾聖誕樹。

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聖誕樹由14個符號組成，主要分為兩組：

1. 中央十字線：由7個符號組成

2. 橫向正弦曲線：由7個涉及行星的符號組成



中央十字的符號

⚴ 多維數據集：代表四體。從最微妙到最密集：火，風，水，地。地球對應於身體，是礦物質組織的載體(物質體)。水在植物裡流動，為生命的乙太體；空氣中充滿情感流動的星芒體；自我組織對應著火。

△ 三角形：代表靈魂的三元，三種精神或三種力量。即人智學所說的思考、情感、意志。

TP塔羅：史代納也曾提到塔羅。提到傻瓜代表了掌權世界的一切可能性。由於神秘的塔羅牌最初是埃及神秘領域的一部分，塔羅牌也被稱為《托特書》：其中包含了過去，現在和未來。因此，Aleister Crowley借鑒了史代納的觀點，創造了塔羅牌。

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A Alpha：希臘字母的第一個字母（大寫）。萬物的開始。

Ω 歐米茄：希臘字母的最後一個字母（大寫）。萬物的終結。它上方的圓圈是半個lemniscate（∞），代表死亡或輪迴後返回地球。

✩ 五角星：從四元組的四個最重要元素的提煉中衍生出來的元素。從更高的意義上說，也是通過與高我結合來完成塵世進化。

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橫向正弦曲線

♄ 土星：代表地球原始階段，即舊土星，處於原始高溫階段。它對應於礦物王國。

☉ 太陽：代表地球第二個階段，即古代太陽中存在的氣態階段。它對應於睡眠意識和植物王國的狀態。

☾ 月亮：代表地球第三個階段，遠古月亮中存在的液態階段。它對應於夢境和動物王國的狀態。

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♂ 火星：它對應於有意識清醒的意識狀態，對應於基督降世之前的人類王國，或者是古代印度，波斯，埃及和希臘羅馬時代的前半部分。

☿ 水星：代表即將融化的階段。在約旦受洗的基督化身之後，也就是從希臘羅馬時代的後半期到今天。

♃ 木星：對應於“有意識的夢”或“清醒夢”的意識狀態，換句話說就是靈視。未來的木星，人類成為天使所到達的階段。

♀ 金星：對應於“有意識的睡眠”或無知覺的意識狀態。未來的金星，人類成為大天使所達到的階段。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：李奎諺臨床心理師，原文：聖誕樹的象徵意義】