聖誕節後聖誕樹何去何從？佳節一過冷杉屍橫遍野　循環再造只有X%

【聖誕節／聖誕樹】歡樂的聖誕節過完了，在丹麥的大家也從聖誕夜的聖誕大餐一路吃到第二個聖誕日（12月26號），而在聖誕節裡扮演重要角色之一的聖誕樹（冷杉）也在此時帶給家家戶戶亮麗歡樂的氣氛。但在聖誕節過後，這些功成身退的聖誕樹的命運將是如何？他們又將何去何從？



在丹麥，每當第二個聖誕日一過，許多公寓社區庭院裡垃圾放置處便可看見這些聖誕樹橫屍遍野地躺在地上，曾經美麗備受寵愛的聖誕樹，在聖誕節過後，它們的壽命也隨即告終，那麼這些有點滄桑的聖誕樹又是如何被處置的呢？

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這些被棄置在地上的聖誕樹看起來可惜，但其實大部份的這些聖誕樹是會被送到送到回收站的（大約有55%）。在這裡，這些聖誕樹就會被回收資源再利用。

除此之外，有居住在房子的人家，有許多人會用這些聖誕樹來保護他們的庭院和花園（大約17%）。有10%的丹麥人會將這些聖誕樹利用削片機削成木片，在冬天時可以作為家裡火爐裡的材火取暖。也有大約5%的人家會將聖誕樹變成堆肥再利用，大概只有6%的丹麥人會在聖誕節後直接燒了聖誕樹。

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Danielson剛來丹麥時，每年看到這些被丟棄的聖誕樹都會為它們感到一點點的哀傷和可憐它們，但後來知道其實大部份的樹都有它們被第二次再回收利用的價值時，也就覺得好多了。

這些聖誕樹在每年的聖誕月都帶給人們歡樂和喜悅，雖然它們的壽命短暫，但卻它們的價值卻是大過於我們表面看到的，所以在每年聖誕節過後真的要對這些聖誕樹至上一點點的感恩之情。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Danielson在童話王國丹麥，原文：聖誕節後的聖誕樹何去何從?】