「地球是圓的」恐是世紀大謊言？網傳聯合國標誌暗藏真正世界地圖

【地平說】地球不是球，是地平，我們住在一塊大餅上面，大餅外是未知。地平說並不是近代才開始有的學說，在幾百年前天主教時代，人們主流認為地球是平的，如果要說地球是圓的，會被當時的教廷迫害至死。



20世紀地平說在美國復活，擁有一批忠實支持者。他們認為現在的地球照片影像，全都是NASA惡意欺瞞人民，為了掌控世界所說的謊言。在去年地平說協會舉辦了一場聚會，場中大家對於「真正的世界」，其理論完全沒有共識。

大部分的地平說支持者認為天上有半圓形罩子一樣的穹頂，少部分人覺得沒有。有人覺得重力是謊言，是密度問題；有人覺得重力存在。為此他們社群內部亦有不少爭執，甚至因為爭執而分出不同派系。

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地平說的世界

地平說的世界地圖是聯合國的標誌的上色版本，使用全方位等距投影法繪製，以北極為中心點，向外輻射，我們可以看出，北半球的陸地形狀還算準確，到了南半球，非洲、南美洲及澳洲被粗暴地拉伸。

在地平說的世界地圖上，南極洲環繞了整個地球的輪廓，他們稱南極洲為冰牆（ice wall）。他們相信，在南極洲之外，還有一個廣袤無比的世界等著他們探索，地球並非只是一個宇宙中孤零零的行星。

他們宣稱世界政府欺騙大家世界是圓的，首先迎來第一個問題。假設美國NASA真的有意隱瞞真相，那為什麼會允許聯合國標誌使用「真實的世界地圖」呢？一開始讓聯合國使用「虛假的地球模型」不是更能夠取信於人嗎？

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地平說的演進

然而中國從戰國時代就已經有了渾天說，說地球是一個圓球，靠著氣懸浮，日月星辰都圍繞著天球運行，張儀製作的渾天儀，跟現在的天球儀基本形式是一樣的。

數千年前人們已經認知到地球是圓的，古希臘人運用太陽測距法得知地球的弧度，極其精準。中世紀的羅馬教會主張地心說，並且大力的鏟除異己。一直到航海時代，航海家證明了地球是圓的，才打破這項主張。

現代的地平說則是上個世紀開始廣為宣傳，因為美國太空總署拍攝多張地球照片而讓地平說活動式微，在這個世紀有人將地平說的資料放到網路上，吸引了不少支持者，地平說也死灰復燃。

隨著支持者越來越多，運動明星厄文公開支持地平說，後來發布新聞稿道歉。現在地平說最大的臉書社團已經有24萬人，已經是具有影響力的群體。

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為什麼要支持地平說

關於地球是圓的科普，已經有非常的多照片影片可供證明。對陰謀論者來說，無論多少證據，他們都能夠一句話「這是美國政府的陰謀」帶過，所以再多的證據似乎都是沒有用的。

跟陰謀論者討論，比起用科學，最好是訴諸感性，因為絕大多數陰謀論都是運用人們的恐懼跟厭惡才能傳播深遠，他們當初就是因為情緒牽動而相信的。

看了一段訪談，地平說支持者說，若世界真如NASA所說的，地球是一個廣袤宇宙中一個無足輕重的小點，那麼我們也不過是無足輕重小點上更加無足輕重的點。

他們與其說是反科學，不如說是害怕接受自己的渺小，藉由否定地球的存在來否定虛無主義。他們希望世界與人類是獨一無二的，我們的存在是必然，並非只是億萬星系中的偶然。

從人類開始建造文明起，不斷地有文學作品思考我們在這個世界上存在的意義，大家都希望自己的出生是帶著使命的，有價值的，人生經歷每一個挫折都應該帶來成長跟磨練。事實上人生不是小說，不是每個事件都會有意義，人們現在大多數的行為很少可以改變未來。

我認為要探討自己的存在本質，應該去閱讀哲學跟心理學，而非拿科學來開刀。世界不可能扭曲成我們想要的樣子，物理現實也不是我們否定它，它就不可能存在的。

想要治療頭痛不應該拿胃痛的藥，這樣不只是頭痛治不好，胃也會出問題。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃天，原文：陰謀論科普筆記(4)——NASA送我地球儀模型，但我就覺得地球是平的】