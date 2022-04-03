失眠竟是「6個自虐行為」害的！玩手機都上榜　網民嚇親：全中

【失眠】睡不著、失眠已成為現代人生活寫照！除了壓力大外，台灣營養師彭逸珊也在粉專《愛健康營養師 珊珊》分享其他「會破壞睡眠」的壞習慣，其中網友最常做的就是睡前滑手機、愛開小燈睡覺，都是因素之一。



有網友看完驚呼：「完了！全部都有」。除了調整生活習慣，攝取含有色胺酸、鈣質或鎂的食物外，不妨試試478呼吸法，放鬆睡前心情。

【圖輯】台灣營養師分析影響睡眠6大日常習慣，快看你中了幾項？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.午睡時間長：中午小歇15～30分鐘剛剛好，避免連帶影響夜間睡眠品質。

2.晚餐後睡覺：一吃飽飯就睡易引發胃脹不適，不妨改成飯後輕運動，如散步幫助消化，讓你更好入眠。

3.睡前滑手機：3C產品發出的藍光是影響睡眠荷爾蒙分泌的重要原因之一。

4.大腦轉不停：生活壓力導致神經緊繃，想好好睡個覺都難。

5.喝咖啡或茶：咖啡因助提神，太晚喝容易影響睡眠。

6.過多人造光：如小夜燈、屋外的路燈等，一旦睡眠環境過亮，就會影響褪黑激素分泌。



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台灣醫生許書華曾指出，若非長期的慢性失眠，只是單純數日難入眠，可以透過調整生活習慣，如攝取含有色胺酸、鈣質或鎂的食物，如熱牛奶或香蕉；在入睡前也勿做劇烈運動，也別在床上工作、打電動或滑手機，將睡眠環境打造成舒服、完全放鬆，「單純睡覺」的地方。

此外，許書華也推薦能喚起副交感神經的「478呼吸法」，讓人專注於呼吸，以達到放鬆、能更快進入睡眠狀態。首先第1步驟，「先將舌頭頂住上顎，並將口中的氣都吐掉」；第2步驟「吸氣4秒鐘」；第3步「再憋氣7秒鐘」；第4步「慢慢吐氣8秒鐘」。感受呼吸從鼻腔進入一直到咽喉、氣管，以此重複4～5次。

478呼吸法並非適用所有人，台灣胸腔內科醫生蘇一峰接受採訪時曾指出，「憋氣」動作可使副交感神經興奮，使心跳變慢，本身患有心肺疾病的人並不適合使用。調節呼吸能夠達到放鬆心情，但睡前別從事激烈運動、避開3C產品，應該都能讓你一夜好眠。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】